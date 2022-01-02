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Організація українських націоналістів - ОУН
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ОУН". Організація українських націоналістів була заснована 1929 року у Відні. В ній об'єднались Українська військова організація (УВО) та студентські націоналістичні спілки. ОУН ставила собі за мету досягнення незалежності України. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Київ вказав послам Ізраїлю та Польщі на недоречність та "контрпродуктивність" втручання у внутрішні питання української політики. Іноземні дипломати критикували вшанування пам'яті Степана Бандери та інших діячів УПА.