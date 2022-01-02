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ОУН

Організація українських націоналістів - ОУН

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ОУН". Організація українських націоналістів була заснована 1929 року у Відні. В ній об'єднались Українська військова організація (УВО) та студентські націоналістичні спілки. ОУН ставила собі за мету досягнення незалежності України. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ізраїль засудив марш у Києві до дня народження Степана Бандери

Ізраїль засудив марш у Києві до дня народження Степана Бандери 02.01.2022

Посольство Ізраїлю в Україні засуджує "прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію" та закликає розслідувати антисемітські прояви під час маршу до дня народження Бандери, йдеться в заяві дипустанови.

У Києві провели смолоскипну ходу до дня народження Бандери

У Києві провели смолоскипну ходу до дня народження Бандери 01.01.2022

Українські націоналісти відзначили 113-ту річницю народження одного з лідерів ОУН Степана Бандери в кількох містах. У Києві відбулася традиційна смолоскипна хода.
Львівський погром 1941 року: підігріта ненависть

Львівський погром 1941 року: підігріта ненависть 02.07.2021

Перші дні після нападу Німеччини на СРСР 80 років тому ознаменувалися для Львова вибухом антиєврейського насильства. Місто поринуло у ненависть, посіяну протистоянням ідеологій і розпалену злочинами радянської влади.
Націоналісти відзначили річницю народження Бандери смолоскипною ходою в Києві

Націоналісти відзначили річницю народження Бандери смолоскипною ходою в Києві 01.01.2021

Українські націоналісти відзначили 112-ту річницю народження одного з лідерів ОУН Степана Бандери в кількох містах. У Києві відбулася традиційна смолоскипна хода.
У МЗС України відповіли на заяву Ізраїлю щодо антисемітизму

У МЗС України відповіли на заяву Ізраїлю щодо антисемітизму 14.01.2020

В українському МЗС відповіли на заяву Ізраїлю, який засудив вшанування в Україні "відповідальних за вбивство євреїв". У міністерстві наголосили, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму.
Київ відреагував на заяви послів Польщі та Ізраїлю щодо вшанування лідерів УПА

Київ відреагував на заяви послів Польщі та Ізраїлю щодо вшанування лідерів УПА 09.01.2020

Київ вказав послам Ізраїлю та Польщі на недоречність та "контрпродуктивність" втручання у внутрішні питання української політики. Іноземні дипломати критикували вшанування пам'яті Степана Бандери та інших діячів УПА.
Націонал-патріотичні партії України перед виборами: числа, прогнози, факти

Націонал-патріотичні партії України перед виборами: числа, прогнози, факти 03.01.2019

Провладні партії-конкуренти "паразитують" на правій ідеології, заявляють українські націоналісти. При цьому навіть сумарні рейтинги всіх правих сил України не дотягують до прохідного п'ятивідсоткового бар'єра.
У Києві та Львові націоналісти провели марші на честь Степана Бандери

У Києві та Львові націоналісти провели марші на честь Степана Бандери 01.01.2019

Націоналістичні партії та рухи провели у Львові та Києві марші з нагоди 110-річчя народження одного з лідерів ОУН Степана Бандери.

Порошенко підписав закон про статус учасника бойових дій для ветеранів УПА й ОУН

Порошенко підписав закон про статус учасника бойових дій для ветеранів УПА й ОУН 23.12.2018

Підписаний президентом України Петром Порошенком закон надав статус учасника бойових дій ветеранам Української повстанської армії та Організації Українських націоналістів.
У Німеччині вийшла монографія про жінок в ОУН і УПА

У Німеччині вийшла монографія про жінок в ОУН і УПА 12.12.2018

У ФРН вийшла друком монографія "Між чоловіками. Жінки в українському націоналістичному підпіллі 1944-1954". DW поспілкувалась з її авторкою Оленою Петренко, яка працює в університеті міста Бохум.
Рада надала статус учасників бойових дій ветеранам УПА і ОУН

Рада надала статус учасників бойових дій ветеранам УПА і ОУН 06.12.2018

Народні депутати Верховної Ради проголосували за надання статусу учасників бойових дій ветеранам Української повстанської армії та Організації українських націоналістів.
В Україні націоналісти висунуть єдиного кандидата у президенти

В Україні націоналісти висунуть єдиного кандидата у президенти 19.11.2018

Низка українських партій та організацій націоналістичного спрямування заявила про підтримку на виборах президента у 2019 році єдиного кандидата Руслана Кошулинського.
На Тернопільщині ухвалили мораторій на культурний продукт російською мовою

На Тернопільщині ухвалили мораторій на культурний продукт російською мовою 07.11.2018

Тернопільська обласна рада ухвалила рішення про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту "до повного припинення окупації".
Поліція Мюнхена перевіряє обставини вандалізму на могилі Степана Бандери

Поліція Мюнхена перевіряє обставини вандалізму на могилі Степана Бандери 17.10.2018

Генконсульство України в Мюнхені звернулось до поліції з проханням відреагувати на публікацію відео у YouTube, де з хреста на могилі Бандери зривають прапор України.

Слава Україні! у війську - що збентежило західних істориків?

"Слава Україні!" у війську - що збентежило західних істориків? 23.08.2018

На параді до Дня Незалежності 24 серпня українські військові уперше вітатимуться словами "Слава Україні!". Однак на Заході не всі поставились до цього нововведення із розумінням. DW з'ясовувала, чому.
Як Степана Бандеру показують у Берліні

Як Степана Бандеру показують у Берліні 05.05.2018

Степан Бандера - одна з найсуперечливіших історичних постатей. Хто і чому вирішив написати хіп-хоп про лідера українського національного руху?
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