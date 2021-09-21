На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "отрута Новачок".

Хімічну зброю класу "Новачок" радянські хіміки розробили ще в 1970-ті, а розвинули - у 1980-ті роки. Йдеться про низку нервово-паралітичних речовин, які належать до одного класу "Новачок". Усі вони мають фосфорорганічну основу, як і багато інсектицидів, тобто хімічних препаратів для захисту рослин від шкідливих комах. "Новачок-5" та "Новачок-7" вважаються у вісім разів токсичнішими за отруйний газ VX - один з найнебезпечніших у світі. Родина "Новачків" має понад 100 "членів". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.