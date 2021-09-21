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Отрута Новачок

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "отрута Новачок".

Хімічну зброю класу "Новачок" радянські хіміки розробили ще в 1970-ті, а розвинули - у 1980-ті роки. Йдеться про низку нервово-паралітичних речовин, які належать до одного класу "Новачок". Усі вони мають фосфорорганічну основу, як і багато інсектицидів, тобто хімічних препаратів для захисту рослин від шкідливих комах. "Новачок-5" та "Новачок-7" вважаються у вісім разів токсичнішими за отруйний газ VX - один з найнебезпечніших у світі. Родина "Новачків" має понад 100 "членів". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Великобританії обвинуватили в отруєнні Скрипалів третього росіянина

У Великобританії обвинуватили в отруєнні Скрипалів третього росіянина 21.09.2021

У британських слідчих є докази причетності до отруєння Скрипалів ще одного росіянина - Дениса Сергеєва, також відомого як "Сергій Федотов". Форин-офіс порушить це питання перед російським послом.
Росія відповідальна за вбивство Олександра Литвиненка - ЄСПЛ

Росія відповідальна за вбивство Олександра Литвиненка - ЄСПЛ 21.09.2021

Європейський суд з прав людини задовольнив скаргу вдови ексспівробітника ФСБ Олександра Литвиненка і заявив про відповідальність російської влади за його вбивство.
Біля Омська знайшовся екскерівник лікарні, де лікували Олексія Навального

Біля Омська знайшовся екскерівник лікарні, де лікували Олексія Навального 10.05.2021

Про зникнення міністра охорони здоров'я Омської області й екскерівника лікарні, в яку після отруєння у серпні 2020 року потрапив Олексій Навальний, повідомили кілька днів тому.
У Росії зник колишній керівник лікарні, де лікували Навального

У Росії зник колишній керівник лікарні, де лікували Навального 09.05.2021

Міністр охорони здоров'я Омської області і екскерівник лікарні, в яку після отруєння потрапив Олексій Навальний, пішов на полювання і зник безвісти.
МЗС Швеції викликало російського посла через санкції щодо вченого

МЗС Швеції викликало російського посла через санкції щодо вченого 01.05.2021

Напередодні Москва запровадила санкції щодо вісьмох громадян ЄС. Серед них і шведський дослідник, який підтвердив отруєння Олексія Навального речовиною групи "Новичок".
Адвокати Навального повідомили про його слабкий стан

Адвокати Навального повідомили про його слабкий стан 20.04.2021

Олексій Навальний не отримує жодної медичної допомоги, заявили його адвокати. Сам політик написав пост в Instagram про свій стан і подякував за підтримку.
Вибух у Врбетіце - справа рук ГРУ? Що відомо про шпигунський скандал у Чехії

Вибух у Врбетіце - справа рук ГРУ? Що відомо про шпигунський скандал у Чехії 20.04.2021

Скандал навколо можливої операції російської військової розвідки в Чехії в 2014 році став темою обговорення на зустрічі керівників МЗС країн ЄС. Про подробиці й підґрунтя "справи Врбетіце" - у DW.
Олексія Навального повернули з медчастини колонії до загону

Олексія Навального повернули з медчастини колонії до загону 12.04.2021

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який з 31 березня тримає голодування, схуднув на 15 кілограмів. Йому погрожують примусовим годуванням.
Російський Альянс лікарів готовий протестувати для допуску медиків до Олексія Навального

Російський "Альянс лікарів" готовий протестувати для допуску медиків до Олексія Навального 03.04.2021

Профспілка медпрацівників анонсувала акцію протесту біля колонії в Покрові, якщо Навальному не нададуть медичну допомогу. Політику загрожує глікемічна кома, вважають в "Альянсі лікарів".
Головний в'язень Кремля: хто такий Олексій Навальний (фотогалерея)

Головний в'язень Кремля: хто такий Олексій Навальний (фотогалерея) 03.02.2021

Олексій Навальний - один із найвідоміших опозиціонерів Росії та лідер численних протестів проти Володимира Путіна. Основні факти з його біографії - у фотодобірці DW.
Московський обласний суд відхилив апеляцію на арешт Навального

Московський обласний суд відхилив апеляцію на арешт Навального 28.01.2021

Захист Олексія Навального оскаржив рішення Хімкінського суду заарештувати опозиціонера до 15 лютого. Обласний суд відмовився випускати політика з СІЗО.
Amnesty International закликала не перешкоджати акціям на підтримку Навального

Amnesty International закликала не перешкоджати акціям на підтримку Навального 23.01.2021

Правозахисна організація заявила про неприпустимість застосування спецзасобів проти демонстрантів. Керівництво МВС має захистити право на свободу зібрань, підкреслюється в заяві.
Літак з Олексієм Навальним прибув у московський аеропорт Шереметьєво

Літак з Олексієм Навальним прибув у московський аеропорт "Шереметьєво" 17.01.2021

Олексій Навальний повернувся в Москву з Берліна. Літак з ним був перенаправлений з аеропорту "Внуково", де його очікували соратники та журналісти, в "Шереметьєво".

Які висновки зроблять спецслужби Росії після розслідування Навального?

Які висновки зроблять спецслужби Росії після розслідування Навального? 30.12.2020

Розслідування Bellingcat про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального серйозно підірвало імідж російських спецслужб. Що загрожує їхнім співробітникам, імовірно причетним до провальної операції?
Отруєння Навального: глава МЗС ФРН поки виключає нові санкції щодо Москви

Отруєння Навального: глава МЗС ФРН поки виключає нові санкції щодо Москви 23.12.2020

Нові викриття у справі про отруєння Олексія Навального підтверджують порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї, але не дають підстав для нових санкцій щодо Москви, заявив Гайко Маас.
У Німеччині не виключають нових санкцій щодо Росії через Навального

У Німеччині не виключають нових санкцій щодо Росії через Навального 22.12.2020

Євросоюзу слід виробити спільну позицію щодо Росії після нового викриття Олексія Навального, вважає депутат Бундестагу Юрґен Гардт. Ця позиція не виключатиме запровадження нових санкцій.

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