Останки загиблих у Корейській війні доставлені з КНДР до США

Літаки з останками десятків солдатів, загиблих у Корейській війні, прибули в ніч на четвер, 2 серпня, до США, інформує агенція AP. На урочистій церемонії в Перл-Харборі, що на Гаваях, був присутній віце-президент США Майк Пенс. Під час церемонії контейнери з останками 55 солдатів були загорнуті у прапори США. Їх тепер спрямують до військової лабораторії для проведення ідентифікації.

Президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter подякував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину "за дотримання слова" і розпочатий ним процес відправлення додому останків загиблих.

Як повідомлялося раніше, Північна Корея в липні розпочала процес повернення до США останків американських солдатів, які загинули під час Корейської війни (1950-1953 роки). У Корейській війні загинули понад 35 тисяч американських солдатів, майже вісім тисяч, за даними Пентагону, вважаються зниклими безвісти, з них більше п'яти тисяч - на території нинішньої КНДР. Пхеньян пообіцяв повернути останки американських вояків до Сполучених Штатів на зустрічі Кім Чен Ина та президента США Дональда Трампа у червні цього року.