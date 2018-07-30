 Останки загиблих у Корейській війні доставлені з КНДР до США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2018

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Новини

Останки загиблих у Корейській війні доставлені з КНДР до США

Завершилося повернення з КНДР до США останків американських солдатів, загиблих у Корейській війні. Йдеться про останки 55 військових США.

Майк Пенс на церемонії повернення останків американських солдатів з КНДР

Майк Пенс на церемонії повернення останків американських солдатів з КНДР

Літаки з останками десятків солдатів, загиблих у Корейській війні, прибули в ніч на четвер, 2 серпня, до США, інформує агенція AP. На урочистій церемонії в Перл-Харборі, що на Гаваях, був присутній віце-президент США Майк Пенс. Під час церемонії контейнери з останками 55 солдатів були загорнуті у прапори США. Їх тепер спрямують до військової лабораторії для проведення ідентифікації.

Президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter подякував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину "за дотримання слова" і розпочатий ним процес відправлення додому останків загиблих.

Як повідомлялося раніше, Північна Корея в липні розпочала процес повернення до США останків американських солдатів, які загинули під час Корейської війни (1950-1953 роки). У Корейській війні загинули понад 35 тисяч американських солдатів, майже вісім тисяч, за даними Пентагону, вважаються зниклими безвісти, з них більше п'яти тисяч - на території нинішньої КНДР. Пхеньян пообіцяв повернути останки американських вояків до Сполучених Штатів на зустрічі Кім Чен Ина та президента США Дональда Трампа у червні цього року.

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Як місія "Чорний Тюльпан" повертає додому загиблих на Донбасі (01.08.2017)

DW.COM

КНДР почала повертати США останки загиблих у Корейській війні

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Аудіо й відео до теми

Як місія "Чорний Тюльпан" повертає додому загиблих на Донбасі (01.08.2017)  

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