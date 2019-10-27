 Останки аль-Багдаді військові США поховали в морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2019

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Новини

Останки аль-Багдаді військові США поховали в морі

Останки загиблого лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді поховали в морі, повідомили в міноборони США. Перед цим було проведено аналіз ДНК останків.

Абу Бакр аль-Багдаді

Абу Бакр аль-Багдаді (фото з архіву)

Тіло загиблого лідера "Ісламської держави" (ІД) Абу Бакра аль-Багдаді поховали в морі. При цьому було дотримано всіх необхідних мусульманських ритуалів, повідомили в понеділок, 28 жовтня, агентствам Reuters та AFP посадовці міноборони США. Про точне місце та перебіг поховання джерела не розповіли, зазначивши лише, що останки аль-Багдаді скинули з літака у відкрите море.

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Ватажка терористичного угруповання "Ісламська держава" було знищено під час спецоперації військ США у Північній Сирії, повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. (27.10.2019)

Лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді з'явився на відео вперше з моменту оголошення "халіфату" у 2014 році. (29.04.2019)

У свою чергу, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі на пресконференції 28 жовтня повідомив, що перед похованням було проведено аналіз ДНК останків лідера ІД, який мав підтврдити його ідентичність. Останки аль-Багдаді було поховано належним чином відповідно до правових норм збройних конфліктів, запевнив Міллі.

Нагадаємо, 27 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про ліквідацію аль-Багдаді. За словами Трампа, впродовж останніх років "спіймати або знищити аль-Багдаді було головним завданням у сфері національної безпеки" його адміністрації. Він також розповів, що аль-Багдаді загинув під час спецоперації військ США в Сирії. Трамп повідомив, що ватажок терористичного угруповання підірвав так званий "пояс шахіда" й загинув унаслідок вибуху разом з трьома своїми дітьми.

У міністерстві оборони Росії, однак, напередодні висловили сумнів в успішності американської операції з ліквідації ватажка ІД та вимагали доказів загибелі аль-Багдаді. 

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    Знищено терористами: світова культурна спадщина

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    2012 року в стародавньому місті-оазі Тімбукту, розташованому на півночі Малі, бойовики ісламістського угруповання "Ансар-ад-Дін" знищили мусульманські мавзолеї, яким вже багато сотень років. Свої вчинки вони аргументували тим, що ці місця, де спочивав тлін ісламських вчених, служили поклонінню святим. Так само були зруйновані й мінарети валькованих мечетей, як той, що зображений на фото.

  • Мавзолеї Тімбукту в Малі

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Мавзолеї Тімбукту в Малі

    Ось цей чоловік доглядав поховання в мавзолеях у Тімбукту. На цьому відзнятому 2014 року знімку він молиться на одному з поховань. Та наразі вони мають зовсім інший вигляд, адже…

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    Знищено терористами: світова культурна спадщина

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  • Пальміра у Сирії

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

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    Церква Святого Юліана в Сирії

    Монастир святого Юліана (Еліана) в місті Хомсі вважався одним з найважливіших місць паломництва серед християн-сирійців. Розташований в центральній частині Сирії поблизу міста Ель-Кар'ятейн він був зведений у 5-му столітті.

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    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Зрівняний терористами з землею

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  • Стародавня Хатра в Іраку

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

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  • Розтрощенні тисячолітні статуї

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Розтрощенні тисячолітні статуї

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  • Die zu dem Zeitpunkt höchste Buddha-Statue der Welt in Afghanistan (Foto: Mildres Dearborn)

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

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  • Танки, ракети та динаміт

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Танки, ракети та динаміт

    Радикальний ісламський рух "Талібан" зруйнував обидві статуї 2001 року. До знищення історичних цінностей залучили танки, ракети та динаміт. На руйнування історичних об'єктів пішло кілька тижнів. З 2003 року культурний ландшафт та археологічні знахідки в Баміанській долині є частиною світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

    Автор: Ута Штайнвер, Валерій Сааков


DW.COM

Знищено терористами: світова культурна спадщина

Вперше Міжнародний кримінальний суд розглянув випадок знищення світової культурної спадщини. Ідеться про історичні споруди в стародавньому малійському місті Тімбукту. Але культурну спадщину нищили й в інших місцях. (05.10.2016)  

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За даними джерел в міноборони США, Абу Бакр аль-Багдаді зигнув під час спецоперації армії США в провінції Ідліб у Сирії 26 жовтня. Його смерть мають підтвердити після аналізу ДНК.

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