Останки аль-Багдаді військові США поховали в морі

Тіло загиблого лідера "Ісламської держави" (ІД) Абу Бакра аль-Багдаді поховали в морі. При цьому було дотримано всіх необхідних мусульманських ритуалів, повідомили в понеділок, 28 жовтня, агентствам Reuters та AFP посадовці міноборони США. Про точне місце та перебіг поховання джерела не розповіли, зазначивши лише, що останки аль-Багдаді скинули з літака у відкрите море.

У свою чергу, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі на пресконференції 28 жовтня повідомив, що перед похованням було проведено аналіз ДНК останків лідера ІД, який мав підтврдити його ідентичність. Останки аль-Багдаді було поховано належним чином відповідно до правових норм збройних конфліктів, запевнив Міллі.

Нагадаємо, 27 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про ліквідацію аль-Багдаді. За словами Трампа, впродовж останніх років "спіймати або знищити аль-Багдаді було головним завданням у сфері національної безпеки" його адміністрації. Він також розповів, що аль-Багдаді загинув під час спецоперації військ США в Сирії. Трамп повідомив, що ватажок терористичного угруповання підірвав так званий "пояс шахіда" й загинув унаслідок вибуху разом з трьома своїми дітьми.

У міністерстві оборони Росії, однак, напередодні висловили сумнів в успішності американської операції з ліквідації ватажка ІД та вимагали доказів загибелі аль-Багдаді.