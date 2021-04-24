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Османська імперія

Османська імперія - ісламська монархічна держава династії Османів, яка існувала з приблизно 1299 року до 1922 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Османська імперія". Османська імперія була ісламською монархічною дежавою турецької династії Османів. Османська імперія проіснувала з приблизно 1299 року до 1922 року. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Джо Байден визнав різанину вірмен в Османській імперії геноцидом

Джо Байден визнав різанину вірмен в Османській імперії геноцидом 24.04.2021

Попри застереження з боку Анкари, президент США Джо Байден назвав скоєні під час Першої світової війни масові вбивства вірмен у Османській імперії геноцидом.
Палаци Ердогана на бюджетні гроші: що будує президент Туреччини

Палаци Ердогана на бюджетні гроші: що будує президент Туреччини 16.09.2020

Поки жителі Туреччини борються з наслідками пандемії і кризи, Ердоган будує палаци на гроші платників податків. Про що саме йдеться? DW про три спірні проєкти.
Парламент Сирії визнав геноцидом масові вбивства вірменів у Османській імперії

Парламент Сирії визнав геноцидом масові вбивства вірменів у Османській імперії 13.02.2020

Парламент Сирії ухвалив резолюцію про визнання геноциду вірменів і розкритикував "спроби заперечувати цей злочин та фальсифікувати історичні факти". Між Дамаском та Анкарою сьогодні триває й військове протистояння.
Сенат США визнав геноцид вірмен

Сенат США визнав геноцид вірмен 12.12.2019

Верхня палата американського Конгресу одноголосно визнала вбивство 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом. Туреччина завжди заперечувала масові вбивства вірмен.

Ердоган обурився визнанням Палатою представників США геноциду вірмен

Ердоган обурився визнанням Палатою представників США геноциду вірмен 30.10.2019

Резолюція нижньої палати парламенту США про визнання геноцидом масового вбивства вірмен в Османській імперії не має жодної цінності, заявив президент Туреччини.
Палата представників США визнала геноцид вірмен

Палата представників США визнала геноцид вірмен 30.10.2019

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію про визнання масового вбивства вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.
Франція вперше відзначає День пам'яті жертв геноциду вірмен - Ердоган лютує

Франція вперше відзначає День пам'яті жертв геноциду вірмен - Ердоган лютує 24.04.2019

Відзначення у Франції на державному рівні 104-их роковин геноциду вірмен спричинило гостру критику з боку турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Макрон запроваджує День пам'яті жертв геноциду вірмен - Анкара обурена

Макрон запроваджує День пам'яті жертв геноциду вірмен - Анкара обурена 06.02.2019

Емануель Макрон каже, що заздалегідь повідомив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про рішення щорічно відзначати День пам'яті жертв геноциду вірмен.

Перша світова війна: про що слід пам'ятати (09.11.2018) 09.11.2018

В Україні про Першу світову війну згадують хіба що на уроках історії. А в Європі досі вшановують загиблих у першій катастрофі XX століття, яка стала причиною ще страшнішої війни - Другої світової.
Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі 08.11.2018

11 листопада 100 років тому Комп'єнським перемир'ям завершилась Перша світова війна. В Європі про її жертв нагадують численні музеї та пам'ятники.

Історик - про причини провалу спроб досягти тривалого миру після Першої світової війни

Історик - про причини провалу спроб досягти тривалого миру після Першої світової війни 08.11.2018

Після Першої світової війни дипломати намагалися не лише досягти миру, а й створити новий світопорядок, але складність цього надзавдання звела їхні зусилля нанівець. Про це історик Єрн Леонгард розповів у інтерв'ю DW.
Вірменія анулювала протоколи про нормалізацію відносин з Туреччиною

Вірменія анулювала протоколи про нормалізацію відносин з Туреччиною 01.03.2018

Рада нацбезпеки Вірменії вирішила анулювати протоколи про нормалізацію відносин із Туреччиною, підписані 2009 року. Відносини між двома країнами напружені через невизнання Анкарою геноцидом масових вбивств вірмен.
Парламент Нідерландів визнав масові убивства вірмен у 1915 році геноцидом

Парламент Нідерландів визнав масові убивства вірмен у 1915 році геноцидом 22.02.2018

Депутати парламенту Нідерландів більшістю голосів підтримали визнання масових увбивств вірмен в Османські імперії геноцидом. Це загрожує подальшим погіршенням відносин між Нідерландами та Туреччиною.
Коментар: Мосул та глибини історії

Коментар: Мосул та глибини історії 02.11.2016

Битва за Мосул роз'ятрила міжнародні територіальні зазіхання. Сам шовіністичний характер цих зазіхань показує, що Ірак, крім "Ісламської держави", стикається й з іншими проблемами, вважає Керстен Кніпп.
Туреччина повернула свого посла в Німеччині

Туреччина повернула свого посла в Німеччині 07.10.2016

Дипломатичний представник Туреччини в Німеччині Хусейн Авні Карсліоглу повернувся після чотирьох місяців відсутності до німецької столиці на тлі ознак покращення відносин між двома країнами.
Папа Римський у Вірменії: візит до першої в світі християнської держави

Папа Римський у Вірменії: візит до "першої в світі християнської держави" 24.06.2016

Папа Римський Франциск І прибуває в п'ятницю, 24 червня, з триденним візитом до "першої християнської країни" - Вірменії. Програма візиту націлена на зближення Католицької церкви й Вірменської апостольської церкви.
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