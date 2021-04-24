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Османська імперія - ісламська монархічна держава династії Османів, яка існувала з приблизно 1299 року до 1922 року.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Османська імперія". Османська імперія була ісламською монархічною дежавою турецької династії Османів. Османська імперія проіснувала з приблизно 1299 року до 1922 року. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
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