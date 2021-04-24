Османська імперія - ісламська монархічна держава династії Османів, яка існувала з приблизно 1299 року до 1922 року.

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