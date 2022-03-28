Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Оскар"

"Оскар" - найпрестижніша нагорода в кінематографі США.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оскар". "Оскаром" називають премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Премію було засновано 1929 року керівником голлівудської студії "Metro-Goldwyn-Mayer" Луїсом Маєром. Починаючи від 1940 року, цю нагороду називають також "Оскаром". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Оскар-2022: солідарність з Україною та тріумф CODA

"Оскар-2022": солідарність з Україною та тріумф CODA 28.03.2022

На церемонії вручення "Оскарів" вшанували хвилиною мовчання жертв російської війни проти України. Найкращим фільмом року журі конкурсу було визнано стрічку "CODA: У ритмі серця".

Переговори України та Росії пройдуть 29-30 березня в Туреччині

Переговори України та Росії пройдуть 29-30 березня в Туреччині 28.03.2022

Росія 33-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 28 березня.
Фільм У руках пса отримав 12 номінацій на Оскар

Фільм "У руках пса" отримав 12 номінацій на "Оскар" 08.02.2022

Американська кіноакадемія оголосила список номінантів на премію "Оскар". Церемонія нагородження відбудеться 27 березня.
Німецький композитор Ганс Ціммер отримав Золотий глобус

Німецький композитор Ганс Ціммер отримав "Золотий глобус" 10.01.2022

У Голлівуді оголошено лауреатів премії "Золотий глобус" - другої за значимістю нагороди у кіноіндустрії після "Оскара". Ганс Ціммер став її лауреатом за музику, написану до фільму "Дюна".
Оскар за найкращий фільм отримала Земля кочівників

"Оскар" за найкращий фільм отримала "Земля кочівників" 26.04.2021

Хлої Чжао стала другою в історії Академії жінкою, яка отримала "Оскара" за найкращу режисуру. А Френсіс Макдорманд визнана найкращою акторкою за роль в "Землі кочівників".
Фільм Земля кочівників отримав премію Золотий глобус

Фільм "Земля кочівників" отримав премію "Золотий глобус" 01.03.2021

Фільм режисерки Хлої Чжао "Земля кочівників" отримав премію "Золотий глобус" як найкращий драматичний фільм. Церемонія вручення премії у Лос-Анджелесі проходила віртуально.
Данська трагікомедія Ще по одній отримала європейський Оскар

Данська трагікомедія "Ще по одній" отримала європейський "Оскар" 13.12.2020

Фільм Томаса Вінтерберга також отримав Європейську кінопремію за кращу режисуру, кращого актора і кращий сценарій. Німецька акторка Паула Бер удостоєна премії за кращу головну жіночу роль - у фільмі "Ундіна".
Легендарний актор Шон Коннері помер у віці 90 років

Легендарний актор Шон Коннері помер у віці 90 років 31.10.2020

Родина Шона Коннері підтвердила інформацію про смерть актора, володаря "Оскара" і триразового лауреата премії "Золотий глобус".
Коментар: Реформа Оскара - красива обгортка

Коментар: Реформа "Оскара" - красива обгортка 09.09.2020

Починаючи з 2024 року кінопремія "Оскар" має стати більш різносторонньою. Американська кіноакадемія анонсувала нові правила. Чи вдасться досягти бажаного ефекту? На думку Йохена Кюртена, нових критеріїв вкрай замало.

Реформа кінопремії Оскар: більше розмаїття у фільмах і за кадром

Реформа кінопремії "Оскар": більше розмаїття у фільмах і за кадром 09.09.2020

Запроваджуючи нові правила відбору фільмів, організатори кінопремії "Оскар" реагують на багаторічні протести проти надто стереотипних стрічок у відборі. Тепер у Голлівуді обіцяють більше розмаїття.
Число номінантів на Оскар в категорії найкращий фільм обмежили

Число номінантів на "Оскар" в категорії "найкращий фільм" обмежили 13.06.2020

Американська академія кіномистецтв анонсувала низку змін, що стосуються стрічок-претендентів на "Оскар", перегляду фільмів і посилення культурного різноманіття.
Чорнобиль, ''Джокер'', ''Оскар'': як пише музику Хільдур Гуднадоуттір

"Чорнобиль", ''Джокер'', ''Оскар'': як пише музику Хільдур Гуднадоуттір 10.02.2020

"Оскар" у категорії "За кращу музику до фільму" отримала Хільдур Гуднадоуттір - ісландська композиторка, яка живе в Берліні. Запам'ятайте це ім'я!
Південнокорейська стрічка Паразити взяла чотири Оскари

Південнокорейська стрічка "Паразити" взяла чотири "Оскари" 10.02.2020

За визнаний кращим фільм "Паразити" південнокореєць Пон Чжун Хо отримав статуетку також як кращий режисер. "Паразитів" визнали і кращою іноземною стрічкою, і відзначили за оригінальний сценарій.
Лідером за кількістю номінацій на кінопремію Оскар став трилер Джокер

Лідером за кількістю номінацій на кінопремію "Оскар" став трилер "Джокер" 13.01.2020

Лідером за кількістю номінацій кінематографічної премії "Оскар" став трилер "Джокер" режисера Тодда Філліпса. Фільм представлений у 11 категоріях.
Померла зірка Голівуду 1960-х років Доріc Дей

Померла зірка Голівуду 1960-х років Доріc Дей 13.05.2019

Популярна в 60-х роках минулого століття голлівудська акторка та співачка Доріс Дей померла у віці 97 років від наслідків запалення легенів.
Роман Поланські в суді вимагає відновити членство в Американській кіноакадемії

Роман Поланські в суді вимагає відновити членство в Американській кіноакадемії 20.04.2019

Режисер Роман Поланські, виключений з Американської кіноакадемії через скандал зі зґвалтуванням неповнолітньої дівчини в 1977 році, подав позов до суду з вимогою відновити своє членство.
Інші статті