"Оскар" - найпрестижніша нагорода в кінематографі США.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оскар". "Оскаром" називають премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Премію було засновано 1929 року керівником голлівудської студії "Metro-Goldwyn-Mayer" Луїсом Маєром. Починаючи від 1940 року, цю нагороду називають також "Оскаром". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.