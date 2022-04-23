Освіта в Україні

Чи загрожують зміни в МОН України європейським реформам освіти

Керівництво міністерства освіти і науки України має намір змінити структуру свого апарату. Ці плани критикують як загрозу для реформ. DW з'ясовувала, у чому полягають плани МОН і що про них думають в ЄС.