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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "освіта в Україні".
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Війна внесла корективи і до навчального процесу. В Україні розробили спрощену процедуру для вступників, аби реалізувати право на вищу освіту та заохочувати залишатися в Україні. DW - про особливості вступної кампанії.
Олена Троц продовжує викладати ученикам, попри активні бойові дії в Україні. Більшість її вихованців поїхали з країни. Вчителька вирішила залишити бомбосховище, де ховалась від авіанальотів, й продовжити онлайн-викладання з квартири у Києві.