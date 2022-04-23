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Освіта в Україні

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "освіта в Україні".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вступна кампанія в Україні під час війни: що змінилося для абітурієнтів

Вступна кампанія в Україні під час війни: що змінилося для абітурієнтів 23.04.2022

Війна внесла корективи і до навчального процесу. В Україні розробили спрощену процедуру для вступників, аби реалізувати право на вищу освіту та заохочувати залишатися в Україні. DW - про особливості вступної кампанії.

Українська учителька продовжує онлайн-уроки під загрозою обстрілів (27.03.2022) 27.03.2022

Олена Троц продовжує викладати ученикам, попри активні бойові дії в Україні. Більшість її вихованців поїхали з країни. Вчителька вирішила залишити бомбосховище, де ховалась від авіанальотів, й продовжити онлайн-викладання з квартири у Києві.

Святкові побори в українській школі: корупція чи ні?

Святкові побори в українській школі: корупція чи ні? 17.12.2021

В українських садках і школах напередодні новорічних свят постає традиційна дилема - купувати чи не купувати подарунки дітям і педагогам. Як це аргументують батьки, і що каже закон, у матеріалі DW.

Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (відео)

Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (відео) 02.12.2021

Попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі, українські школярі отримують мізерно мало інформації про профілактику цього захворювання, зокрема про контрацепцію.
Сосиски, Клопотенко і здорове харчування в школі (відео)

Сосиски, Клопотенко і здорове харчування в школі (відео) 16.09.2021

Усі школи України повинні з 1 вересня переходити на оновлені меню. Сирна запіканка з фруктами, чахохбілі з куркою, шпундра, нагетси... DW побувала в школах і перевірила, як впроваджується реформа шкільного харчування.

Вступна кампанія в Україні: найпопулярніший фах - філологія

Вступна кампанія в Україні: найпопулярніший фах - філологія 26.07.2021

Майже 200 тисяч українських випускників подали понад мільйон заяв до вишів. Найбільше абітурієнтів цікавлять такі спеціальності - філологія, право та комп'ютерні науки.
Михайло Винницький: Вдячний пану Киві, який показав гнилість старої системи

Михайло Винницький: Вдячний пану Киві, який показав гнилість старої системи 27.04.2021

Захист дисертації народним депутатом Іллею Кивою спричинив в Україні дискусію про наукову доброчесність. Ситуацію для DW прокоментував секретар Нацагентства із забезпечення якості освіти Михайло Винницький.
Освіта у часи пандемії: хто винен, якщо дитина не має змоги вчитися онлайн

Освіта у часи пандемії: хто винен, якщо дитина не має змоги вчитися онлайн 29.03.2021

Дистанційне навчання на карантині збільшило соціальну нерівність в Україні. Через брак грошей онлайн школа стала недоступною для деяких дітей. Хто має нести за це відповідальність?
Платні тести для українських абітурієнтів: як зміняться правила ЗНО

Платні тести для українських абітурієнтів: як зміняться правила ЗНО 11.12.2020

В Україні пропонують із 2022 року надати можливість усім охочим складати додаткове зовнішнє незалежне тестування за власний кошт. Навіщо запроваджують ці зміни і що чекає на абітурієнтів?
Освітній омбудсмен України: Захищати від булінгу потрібно і дітей, і дорослих

Освітній омбудсмен України: Захищати від булінгу потрібно і дітей, і дорослих 09.12.2020

Про булінг в українських школах, ефективність покарання за цькування та відеофіксацію у класах як спосіб попередити агресію DW розповів освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

Чи загрожують зміни в МОН України європейським реформам освіти

Чи загрожують зміни в МОН України європейським реформам освіти 04.12.2020

Керівництво міністерства освіти і науки України має намір змінити структуру свого апарату. Ці плани критикують як загрозу для реформ. DW з'ясовувала, у чому полягають плани МОН і що про них думають в ЄС.
Шкарлет розповів, коли почнеться навчання в українських вишах

Шкарлет розповів, коли почнеться навчання в українських вишах 04.08.2020

Для більшості українських студентів навчальний рік почнеться 1 вересня. Першокурсники почнуть навчання з 15 вересня. Про це заявив в.о. міністра освіти України Сергій Шкарлет.
Рада ухвалила закон про вступ до українських вишів дітей із Криму та ОРДЛО

Рада ухвалила закон про вступ до українських вишів дітей із Криму та ОРДЛО 03.07.2020

Випускники з тимчасово окупованих територій не повинні проходити зовнішнє незалежне оцінювання та зможуть навчатись в українських вишах безкоштовно.
ЗНО і німці: особливості університетів та вищих шкіл у ФРН (відео)

ЗНО і німці: особливості університетів та вищих шкіл у ФРН (відео) 25.06.2020

В Україні стартувало ЗНО для тих, хто хоче вступати до вишів. Частина українських випускників мріє навчатися за кордоном, зокрема в Німеччині. Основні особливості університетів та вищих шкіл у ФРН.
Пробне ЗНО можна буде пройти в режимі онлайн удома - УЦОЯО

Пробне ЗНО можна буде пройти в режимі онлайн удома - УЦОЯО 13.06.2020

Для проходження пробного ЗНО учасникам потрібно буде завантажити тестовий зошит та бланк відповідей, а потім внести свої відповіді до сервісу визначення результатів, попередили в УЦОЯО.
Уряд України скасував проведення пробного ЗНО через коронавірус

Уряд України скасував проведення пробного ЗНО через коронавірус 13.06.2020

До постанови, що регулює карантин, внесли пункт про скасування запланованого на 15 червня пробного зовнішнього незалежного оцінювання, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
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