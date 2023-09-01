Вітаю, школо: як навчаються українські діти в умовах війни
В Україні розпочався новий навчальний рік - уже другий в умовах повномасштабної війни. Як зустріли 1 вересня і як навчатимуться українські школярі в різних регіонах країни? Фотогалерея DW.
Буча: Гімн України у День знань
1 вересня 2023 року в Україні відкрилися тільки ті школи, які розташовані далеко від лінії фронту і кордону з Білоруссю. Ще одна обов'язкова умова - наявність бомбосховища. Наразі ними оснащено 75% українських шкіл. На світлині - учні початкового класу в Бучі виконують гімн України під час урочистої церемонії 1 вересня.
Київ: початок навчального року без святкової лінійки
У багатьох українських школах відмовилися від проведення традиційних святкових лінійок, присвячених початку нового навчального року, щоб не наражати на додаткову небезпеку дітей і вчителів.
Львів: Свято знань і благодійний ярмарок
З міркувань безпеки у День знань у школах Львова участь у святі взяли тільки перші та одинадцяті класи, для яких цей день особливо важливий. Після свята учні однієї зі шкіл та їхні батьки організували благодійний ярмарок для збору коштів на користь дітей, які постраждали від війни.
Ізюмський район: на онлайн-уроці
Цього року в українських школах будуть три форми навчання: очна, дистанційна та змішана. Перевагу віддають очній, але рішення щодо формату ухвалюватимуть ОВА і директори шкіл. У регіонах, де очна форма неможлива, шукають інші варіанти. Для онлайн-освіти вчителі отримали майже 96 тис. ноутбуків, а школярі - близько 36 тис. планшетів та інших пристроїв. На світлині - онлайн-урок в Ізюмському районі.
Харків: танці в метро в перший шкільний день
Школярі в Харкові та Харківській області офлайн вчитися не зможуть: жодне укриття не відповідає повністю правилам безпеки. Час підльоту ракет становить 40 секунд, і дістатися до сховища, навіть якщо воно розташоване за 50 метрів від школи, за цей час неможливо. На фото - діти святкують перший навчальний день на підземній станції метро в Харкові.
Замість шкільного подвір'я - у метро
Урочисті шкільні лінійки 1 вересня в Харкові відбулися не в шкільних дворах, а в укриттях на станціях метро.
Київ: бомбосховище в одній зі шкіл
Із 13 тисяч шкіл в Україні у звичайному форматі працюватимуть 7,5 тисяч і ще близько 3,8 тисяч - у змішаному через те, що розміри укриттів не дозволяють розмістити всіх учнів і вчителів. Приблизно 2,5 тисячі шкіл проводитимуть заняття дистанційно. Такі дані навели в Міносвіти України. На фото - бомбосховище в одній зі шкіл у Києві.
Одеса: урок у бомбосховищі
Понад п'ять тисяч українських шкіл потребують ремонту бомбосховищ або їх будівництва з нуля. На початку року Україна виділила для цих цілей 1,5 млрд гривень. На світлині - школярі однієї зі шкіл в Одесі на уроці в бомбосховищі. Фото з архіву
Куп'янськ: на руїнах школи
За час повномасштабного російського вторгнення в Україні, за даними UNICEF, знищено 1300 шкіл. На фото - все, що залишилося від школи в селищі Куп'янськ Харківської області після російської ракетної атаки.
Куп'янськ: знищена бібліотека
Директор загальноосвітньої школи в Куп'янську Олександр Пищик стоїть на руїнах шкільної бібліотеки. Будівля школи була зруйнована внаслідок російського повітряного обстрілу 23 серпня 2023 року. У місті все ще залишається 451 дитина, батьки яких відмовилися евакуюватися, незважаючи на запеклі бойові дії.
Краматорськ: зруйнований спортзал
Мешканці Краматорська підмітають вибиті шибки та прибирають шкільний спортзал, що був пошкоджений унаслідок російської повітряної атаки.
Харків: зруйновані школи та спеціальні класи в метро
Нову будівлю загальноосвітньої школи I-III ступеня на Старій Салтівці в Харкові російські війська розбомбили ще рік тому. Але харківські діти все ж пішли вчитися. Спеціальні класи обладнані на п'яти підземних станціях метро в місті.