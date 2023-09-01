Вітаю, школо: як навчаються українські діти в умовах війни

З міркувань безпеки у День знань у школах Львова участь у святі взяли тільки перші та одинадцяті класи, для яких цей день особливо важливий. Після свята учні однієї зі шкіл та їхні батьки організували благодійний ярмарок для збору коштів на користь дітей, які постраждали від війни.