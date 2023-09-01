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1 вересня 2023 р.
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Топтема

БПЛА "Shahed"

Одещину атакували дрони. Є влучання

Політика4 вересня 2023 р.
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"Щоденники війни": історія дівчини з Маріуполя

"Щоденники війни": історія дівчини з Маріуполя

Суспільство2 вересня 2023 р.07:02 хв.
Першокласники в одній із шкіл у Львові

Вітаю, школо: як навчаються українські діти в умовах війни

Вітаю, школо: як навчаються українські діти в умовах війни

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Військові в Габоні оголошують, що взяли владу в свої руки

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

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Збірна України прибула на "Ігри нескорених"

Збірна України прибула на "Ігри нескорених"

Конфлікти1 вересня 2023 р.04:18 хв.
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Як працюють листоноші на війні

Як працюють листоноші на війні

Конфлікти1 вересня 2023 р.02:28 хв.
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Ігор Кондратюк про зрадників України та помилки влади

Ігор Кондратюк про зрадників України та помилки влади

Культура1 вересня 2023 р.31:09 хв.
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