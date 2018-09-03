 Орбан звинуватив Євросоюз у ″шантажі″ Угорщини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2018

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Новини

Орбан звинуватив Євросоюз у "шантажі" Угорщини

Європарламент має ухвалити рішення, чи рекомендувати Раді ЄС розпочати процедуру проти Угорщини через порушення нею цінностей Євросоюзу. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав дії ЄС "шантажем".

Віктор Орбан вважає, що ЄС шантажує Будапешт

Віктор Орбан вважає, що ЄС шантажує Будапешт

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закинув Європейському Союзу спроби "шантажувати" угорський уряд через його антиіммігрантський курс. Про це він заявив у вівторок, 11 вересня, під час дебатів про стан правової держави в Угорщині на пленарній сесії Європарламенту (ЄП) у Страсбурзі.

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Популісти ЄС почали готуватися до виборів до Європарламенту-2019. Угорський прем'єр Орбан націлився зібрати антимігрантську коаліцію в ЄС. Допомогти йому в цьому має важковаговик ЄС Італія. (03.09.2018)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав главу МВС Італії Маттео Сальвіні "героєм", від успіху політики якого залежить безпека ЄС. Останній ж вважає Угорщину Орбана прикладом для своєї країни. (28.08.2018)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав праві партії Європи до об'єднання перед виборами до Європарламенту 2019 року. (28.07.2018)

"Яким би не було ваше рішення, Угорщина не поступиться під тиском цього шантажу. Угорщина захищатиме свої кордони, зупинить нелегальну міграцію та відстоюватиме власні права", - заявив Орбан, звертаючись до євродепутатів, інформує агенція AFP. При цьому Орбан стверджував, що ЄС хоче покарати весь угорський народ.  

12 вересня євродепутати повинні ухвалити рішення про те, чи рекомендувати Раді ЄС запустити дисциплінарну процедуру щодо Будапешта через загрозу підриву угорським урядом європейських цінностей - поваги до демократії, правової держави і прав людини.

Комітет ЄП з громадянських свобод у звіті дійшов висновку, що Угорщина "ризикує серйозно порушити цінності ЄС", і запропонував Європарламенту закликати Раду ЄС запустити процедуру за статтею 7-ю Договору про ЄС, щоб запобігти загрозі фундаментальним цінностям Євросоюзу. Ця процедура в підсумку може призвести до позбавлення країни права голосу в Раді ЄС.

Доповідачка ЄП Юдіт Саргентіні висунула проти влади Угорщини звинувачення у відмові слідувати європейській політиці в сфері міграції, в порушенні прав меншин в країні, обмеженні свободи слова. З обвинувальними заявами слідом за нею виступили представники комітетів ЄП з бюджетного контролю, з конституційних справ і прав жінок і гендерної рівності. Вони закликали запустити процедуру за статтею 7-ю Договору про ЄС.

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Угорщина Орбана: корупція та відкат від Європи (19.04.2018)

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