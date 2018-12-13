"Опозиційний блок" висуне Олександра Вілкула кандидатом у президенти

Керівництво партії "Опозиційний блок" вирішило висувати кандидатом в президенти голову фракції партії в Верховній Раді Олександра Вілкула. Про це в суботу, 15 грудня, заявив співголова партії Борис Колесніков на з'їзді політичної сили, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення самої політсили. Колесніков закликав з'їзд згуртуватися навколо Вілкула.

На з'їзді вирішили, що політсила готова брати участь у президентських і парламентських виборах. Крім того, на партійному з'їзді було обрано нового голову політради "Опоблоку", яким став Колесніков.

Колесніков також заперечив існування розколу в партії. "Ніякого розколу немає", - сказав Борис Колесніков, цитує "Інтерфакс-Україна".