 ″Опозиційний блок″ висуне Олександра Вілкула кандидатом у президенти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2018

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Новини

"Опозиційний блок" висуне Олександра Вілкула кандидатом у президенти

Голову парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула висуватимуть кандидатом в президенти України на виборах, призначених на березень 2019 року, повідомили в партії.

Олександр Вілкул

Олександр Вілкул (архівне фото)

Керівництво партії "Опозиційний блок" вирішило висувати кандидатом в президенти голову фракції партії в Верховній Раді Олександра Вілкула. Про це в суботу, 15 грудня, заявив співголова партії Борис Колесніков на з'їзді політичної сили, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення самої політсили. Колесніков закликав з'їзд згуртуватися навколо Вілкула.

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На з'їзді вирішили, що політсила готова брати участь у президентських і парламентських виборах. Крім того, на партійному з'їзді було обрано нового голову політради "Опоблоку", яким став Колесніков.

Колесніков також заперечив існування розколу в партії. "Ніякого розколу немає", - сказав Борис Колесніков, цитує "Інтерфакс-Україна".

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