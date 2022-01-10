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Опозиційна платформа - За життя

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Опозиційна платформа - За життя".

9 листопада 2018 року співголова політичної партії "Опозиційний блок" та однойменної парламентської фракції Юрій Бойко та позафракційний народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович уклали угоду про створення парламентської групи "Опозиційної платформи - За життя". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт у вугільній справі

Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт у "вугільній справі" 10.01.2022

Народному депутату України від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку подовжили домашній арешт до 10 березня у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Суд заарештував майно депутата від ОПЗЖ Тараса Козака

Суд заарештував майно депутата від ОПЗЖ Тараса Козака 13.07.2021

Тарас Козак оголошений у розшук. Його підозрюють у державній зраді та розграбуванні національних ресурсів у Криму. У цій справі перебуває під домашнім арештом ще один депутат від ОПЗЖ - Віктор Медведчук.
Суд подовжив домашній арешт Віктору Медведчуку до 7 вересня

Суд подовжив домашній арешт Віктору Медведчуку до 7 вересня 09.07.2021

Віктор Медведчук носитиме електронний браслет і сидітиме під цілодобовим домашнім арештом до 7 вересня. Депутат від ОПЗЖ планує оскаржити рішення суду.
Суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Суд залишив Медведчука під домашнім арештом 21.05.2021

Апеляційний суд залишив у силі домашній арешт для народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.
Тарас Козак перебуває в Білорусі на лікуванні - Медведчук

Тарас Козак перебуває в Білорусі на лікуванні - Медведчук 13.05.2021

Підозрюваний у держзраді депутат від ОПЗЖ Тарас Козак перебуває на лікуванні в Білорусі. В цьому запевнив його однопартієць Віктор Медведчук.
Медведчук заявив, що перебуває в Україні й не збирається ховатися

Медведчук заявив, що перебуває в Україні й "не збирається ховатися" 12.05.2021

Підозрюваний у державній зраді народний депутат Віктор Медведчук заявив, що перебуває в Україні, і назвав події довкола нього "політичною розправою".
Венедіктова підписала підозри Медведчуку і Козаку, тривають обшуки

Венедіктова підписала підозри Медведчуку і Козаку, тривають обшуки 11.05.2021

Співробітники Служби безпеки України обшукують помешкання лідера "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. Генеральна прокурорка підписала їм підозри.
Суд наклав арешт на яхту Віктора Медведчука - СБУ

Суд наклав арешт на яхту Віктора Медведчука - СБУ 09.04.2021

Про рішення Херсонського міського суду накласти арешт на яхту Romance 1 повідомили в СБУ та прокуратурі Криму.
ОПЗЖ назвала санкції проти Медведчука актом політичних репресій

ОПЗЖ назвала санкції проти Медведчука "актом політичних репресій" 19.02.2021

У відповідь на санкції проти Віктора Медведчука ОПЗЖ заявила, що буде боротися, щоб довести до кінця імпічмент президента Володимира Зеленського. Там це назвали "питанням життя і смерті української демократії".
Німецький експерт: Заборона каналів указом президента має неприємний присмак

Німецький експерт: Заборона каналів указом президента має неприємний присмак 03.02.2021

Пропаганда чи ні, але закривати телеканали 112, ZIK і NewsOne указом президента - хибний шлях, пояснює в інтерв'ю DW Крістіан-Жолт Варґа з німецької журналістської мережі n-ost, що спеціалізується на Східній Європі.
Санкції щодо 112, ZIK і NewsOne: ОПЗЖ ініціює імпічмент Зеленського

Санкції щодо 112, ZIK і NewsOne: ОПЗЖ ініціює імпічмент Зеленського 03.02.2021

Через запровадження санкцій проти каналів з "пулу Медведчука" "Опозиційна платформа - За життя" ініціює процедуру імпічменту Володимира Зеленського на надзвичайному з'їзді партії.
Кандидат від Слуги народу програв у Кривому Розі - ОПОРА

Кандидат від "Слуги народу" програв у Кривому Розі - "ОПОРА" 08.12.2020

Представник ОПЗЖ переміг кандидата від "Слуги народу" у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу, повідомили у громадянській мережі "ОПОРА".
Верховна Рада провалила призначення судді КСУ за власною квотою

Верховна Рада провалила призначення судді КСУ за власною квотою 06.11.2020

Кандидат від ОПЗЖ Юрій Павленко не зміг отримати достатньо голосів депутатів, аби стати суддею Конституційного суду. Тож Верховна Рада призначила повторний конкурс.
Місцеві вибори в Україні: поразка партії Зеленського та тріумф чинних мерів

Місцеві вибори в Україні: поразка партії Зеленського та тріумф чинних мерів 26.10.2020

Успіх президента Володимира Зеленського та його партії "Слуга народу" 2019 року не вдалося перенести на місцеві вибори 25 жовтня. У найбільших містах України перемогу здобули чинні мери та їхні партії.
Задимлена вітрина Донбасу: чим дихає Маріуполь перед місцевими виборами?

Задимлена "вітрина Донбасу": чим дихає Маріуполь перед місцевими виборами? 09.10.2020

Довкілля - тема номер один на місцевих виборах у Маріуполі. Попри це, екоактивісти цього разу можуть не пройти в міськраду. Про настрої у місті - репортаж DW.

КСУ 10 вересня розгляне ще одну справу щодо конституційності закону про НАБУ

КСУ 10 вересня розгляне ще одну справу щодо конституційності закону про НАБУ 09.09.2020

Подання щодо конституційності деяких положень закону про НАБУ подали 50 народних депутатів, серед яких повний склад фракції партії "Опозиційна платформа - За життя".
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