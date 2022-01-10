На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Опозиційна платформа - За життя".

9 листопада 2018 року співголова політичної партії "Опозиційний блок" та однойменної парламентської фракції Юрій Бойко та позафракційний народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович уклали угоду про створення парламентської групи "Опозиційної платформи - За життя". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.