ООН: 2019 року кількість біженців із Венесуели може перевищити 5 мільйонів

Люди масово тікають із охопленої кризою Венесуели. До кінця 2019 року загальна кількість венесуельських біженців може зрости до 5,4 мільйона. Нині їхня кількість становить близько 3,3 мільйона осіб. Про це заявили в Управлінні Верховного комісара ООН (УВКБ ООН) у справах біженців та Міжнародній організації з міграції в п'ятницю, 14 грудня.

За оцінками фахівців, у серпні з Венесуели щодня тікали близько 18 тисяч людей. Нині країну щодня залишають близько п'яти тисяч біженців, передає інформагенція dpa.

Нагадаємо, що Венесуела з 2015 року паралізована економічною кризою. Через дефіцит валюти в країні, яка володіє одними з найбільших запасів нафти у світі, гостро бракує харчів, ліків і предметів щоденного вжитку.

"Венесуельці розповідають про голод, брак медичної допомоги, невпевненість, загрозу і страх… Чимало з них не бачать жодної альтернативи, окрім як виїхати з країни, щоб жити гідно і будувати своє майбутнє", - констатують в УВКБ ООН.

Венесуельці тікають передусім до сусідніх Колумбії, Еквадору та Перу. Ці країни потребують близько 738 мільйонів доларів, щоб забезпечити медичну допомогу мігрантам, інтегрувати їх у свої освітні системи і на ринках праці, підрахували в ООН.