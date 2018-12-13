 ООН: 2019 року кількість біженців із Венесуели може перевищити 5 мільйонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2018

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Новини

ООН: 2019 року кількість біженців із Венесуели може перевищити 5 мільйонів

Венесуельці масово тікають із країни. До кінця наступного року кількість біженців може зрости ще на два мільйони, досягнувши позначки 5,4 мільйона осіб, застерігають в ООН та Міжнародній організації з міграції.

Біженці з Венесуели в Боготі, Колумбія

Біженці з Венесуели в Боготі (Колумбія)

Люди масово тікають із охопленої кризою Венесуели. До кінця 2019 року загальна кількість венесуельських біженців може зрости до 5,4 мільйона. Нині їхня кількість становить близько 3,3 мільйона осіб. Про це заявили в Управлінні Верховного комісара ООН (УВКБ ООН) у справах біженців та Міжнародній організації з міграції в п'ятницю, 14 грудня.

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Показник ВВП Венесуели в 2018 році впаде приблизно на 18 відсотків, прогнозують експерти МВФ. У фонді відзначають, що країна перебуває в глибокій економічній та соціальній кризі. (24.07.2018)

На тлі потужної інфляції та дефіциту продовольства у Венесуелі на півдні країни розграбували 20 магазинів, майже 50 осіб затримали. (07.01.2018)

За оцінками фахівців, у серпні з Венесуели щодня тікали близько 18 тисяч людей. Нині країну щодня залишають близько п'яти тисяч біженців, передає інформагенція dpa.

Нагадаємо, що Венесуела з 2015 року паралізована економічною кризою. Через дефіцит валюти в країні, яка володіє одними з найбільших запасів нафти у світі, гостро бракує харчів, ліків і предметів щоденного вжитку.

"Венесуельці розповідають про голод, брак медичної допомоги, невпевненість, загрозу і страх… Чимало з них не бачать жодної альтернативи, окрім як виїхати з країни, щоб жити гідно і будувати своє майбутнє", - констатують в УВКБ ООН.

Венесуельці тікають передусім до сусідніх Колумбії, Еквадору та Перу. Ці країни потребують близько 738 мільйонів доларів, щоб забезпечити медичну допомогу мігрантам, інтегрувати їх у свої освітні системи і на ринках праці, підрахували в ООН.

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