ООН: За півтора року у Венесуелі силовики вбили майже сім тисяч осіб

Урядом Венесуели було зареєструвано 5287 вбивств під час спецоперацій, проведених силами безпеки країни протягом 2018 року та які мають відношення до випадків "опору владі". Такі дані оприлюднила у своїй доповіді у четвер, 4 липня, верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Доповідь охоплює частину 2019 року. Так, згідно з даними ООН, за період з 1 січня до 19 травня 2019 року було зареєстровано ще щонайменше 1569 вбивств.

Мішель Бачелет підготувала доповідь після поїздки до Венесуели, яку вона здійснювала протягом минулого місяця. В рамках цієї поїздки працівники Управління Верховного комісаріату ООН з прав людини провів щонайменше 550 інтерв'ю з правозахисниками, свідками та жертвами порушень прав людини у Венесуелі, а також з іншими джерелами. Також Бачелет та її команда провели близько 160 зустрічей з представниками венесуельської влади, зокрема, і з президентом країни Ніколасом Мадуро, інформує агенція AP.

"Кількість ймовірних позасудових вбивств силами безпеки, особливо спецпідрозділами (FAES), в контексті операцій з безпеки є вражаюче високою", - цитує AP заяву Бачелет. Її співрозмовники називають спецпідрозділи FAES "ескадрами смерті" або "групами знищення". У неурядових організаціях заявляють, що FAES відповідає за сотні вбивств.

За даними правозахисників, кількість вбивств значно перевищує офіційні цифри. Так, за даними неурядової організації "Центр моніторингу за соціальними конфліктами", протягом 2018 року силовиками було вбито 7523 осіб, а цього року, станом на кінець травня, кількість вбитих складає щонайменше 2124 людей.

Від початку 2019 року в Венесуелі триває боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританія, а також чимало країн Латинської Америки - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та деякі інші країни.