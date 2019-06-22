 ООН: За півтора року у Венесуелі силовики вбили майже сім тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2019

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ООН: За півтора року у Венесуелі силовики вбили майже сім тисяч осіб

Торік сили безпеки Венесуели вбили понад п'ять тисяч осіб під час "опору владі". Ще понад півтори тисячі були вбиті за перші 4,5 місяці 2019 року.

Влада Венесуели вбила понад 5 тисяч людей у 2018 році)

Влада Венесуели вбила понад 5 тисяч людей у 2018 році

Урядом Венесуели було зареєструвано 5287 вбивств під час спецоперацій, проведених силами безпеки країни протягом 2018 року та які мають відношення до випадків "опору владі". Такі дані оприлюднила у своїй доповіді у четвер, 4 липня, верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет. 

Доповідь охоплює частину 2019 року. Так, згідно з даними ООН, за період з 1 січня до 19 травня 2019 року було зареєстровано ще щонайменше 1569 вбивств. 

Мішель Бачелет підготувала доповідь після поїздки до Венесуели, яку вона здійснювала протягом минулого місяця. В рамках цієї поїздки працівники Управління Верховного комісаріату ООН з прав людини провів щонайменше 550 інтерв'ю з правозахисниками, свідками та жертвами порушень прав людини у Венесуелі, а також з іншими джерелами. Також Бачелет та її команда провели близько 160 зустрічей з представниками венесуельської влади, зокрема, і з президентом країни Ніколасом Мадуро, інформує агенція AP. 

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Представники тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо і Ніколаса Мадуро не досягли згоди на переговорах в Осло. Водночас у МЗС Норвегії вважають, що сторони готові працювати для розв'язання конфлікту. (30.05.2019)

Глава Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори до Національної асамблеї, яка контролюється опозицією країни. Дату виборів він не назвав. (21.05.2019)

"Кількість ймовірних позасудових вбивств силами безпеки, особливо спецпідрозділами (FAES), в контексті операцій з безпеки є вражаюче високою", - цитує AP заяву Бачелет. Її співрозмовники називають спецпідрозділи FAES "ескадрами смерті" або "групами знищення". У неурядових організаціях заявляють, що FAES відповідає за сотні вбивств.

За даними правозахисників, кількість вбивств значно перевищує офіційні цифри. Так, за даними неурядової організації "Центр моніторингу за соціальними конфліктами", протягом 2018 року силовиками було вбито 7523 осіб, а цього року, станом на кінець травня, кількість вбитих складає щонайменше 2124 людей.

Від початку 2019 року в Венесуелі триває боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританія, а також чимало країн Латинської Америки - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та деякі інші країни. 

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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