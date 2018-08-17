ООН закликає збільшити підтримку мирних жителів на Сході України

Координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані закликала міжнародну спільноту більше допомагати цивільному населенню Сходу України, котре потерпає від обстрілів та має складнощі з доступом до медичних послуг і освіти.
В ООН наголосили на загрозах для мирних жителів на Донбасі через обстріли та міни, що не розірвалися
Організація Об'єднаних Націй (ООН) закликала захистити мільйони цивільних громадян України, які страждають внаслідок активних бойових дій на Донбасі. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у неділю, 19 серпня, на сайті представництва ООН в Україні. Заклик пролунав з нагоди відзначення 10-го Всесвітнього дня гуманітарної допомоги.
Координаторка системи ООН в України Оснат Лубрані звернулася до міжнародного співтовариства з проханням розширити необхідну гуманітарну допомогу людям, котрі потерпають від конфлікту на Донбасі, та збільшити їхню підтримку.
"Мільйони українських чоловіків, жінок та дітей, які живуть біля 450-кілометрової лінії зіткнення, стикаються з загрозою обстрілів та снайперського вогню, а також ризиками, пов'язаними з великою кількістю мін та боєприпасів, що не розірвалися", - зазначила Лубрані.
Лубрані закликала держави-члени ООН продемонструвати солідарність з людьми в Україні.
За даними ООН, за роки конфлікту на Сході України понад три тисячі цивільних осіб - чоловіків, жінок та дітей - загинули, та більш ніж дев'ять тисяч були поранені. Понад 3,4 мільйона людей мають труднощі з отриманням продуктів харчування, доступом до питної води, житла, медичних послуг та освіти.
За перше півріччя 2018 року понад 600 тисяч українських мирних громадян у постраждалих районах України отримали необхідну гуманітарну допомогу, йдеться на сайті ООН в Україні. Також місцеві, національні та міжнародні гуманітарні організації працюють над тим, аби надати у 2018 році допомогу приблизно 2,3 мільйона людей, котрі внаслідок конфлікту опинилися в уразливому становищі.