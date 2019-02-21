Оснат Лубрані - американсько-ізраїльська експертка з міжнародних відносин. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оснат Лубрані".

Оснат Лубрані тривалий час працює в різних структурах ООН. Починаючи від 2018 року, Оснат Лубрані є постійною представницею Програми Розвитку ООН в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.