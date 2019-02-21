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Оснат Лубрані - американсько-ізраїльська експертка з міжнародних відносин. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оснат Лубрані".
Оснат Лубрані тривалий час працює в різних структурах ООН. Починаючи від 2018 року, Оснат Лубрані є постійною представницею Програми Розвитку ООН в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У 2018 році гуманітарні організації, які працюють на Донбасі під егідою ООН, отримали менше половини необхідного фінансування. DW розпитала в координаторки ООН Оснат Лубрані про причини та наслідки недофінансування.
Для гуманітарних проектів в України на 2019 рік ООН потребує 162 мільйони доларів - кошти мають піти переважно на допомогу постраждалим від конфлікту на Донбасі. Минулого року ООН зібрала менше половини необхідної суми.