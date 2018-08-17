ООН закликає допустити ув'язненого Лулу да Сілву до виборів у Бразилії

Комітет ООН з прав людини у п'ятницю, 17 серпня, виніс рішення, згідно з яким колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва не повинен бути відсторонений від участі в президентських виборах. В ООН зазначають, що да Сілва, який відбуває тюремне ув'язнення за звинуваченням в корупції, має право на участь в президентських перегонах, оскільки апеляційні суди за його справою не завершили роботу.

Комітет ООН з прав людини "просить Бразилію вжити необхідних заходів, щоб гарантувати, що Лула може скористатися політичними правами в тюрмі в якості кандидата на президентських виборах 2018 року", йдеться в повідомленні. Це рішення є відповіддю на запит адвокатів Лули да Сілви, які звернулися до ООН 27 липня. Член Комітету Олів'є де Фрувілл повідомив, що Лула повинен мати право "організовувати та проводити кампанію навіть із в'язниці", передає агенція AFP.

Уряд Бразилії відповів на це, що "висновки комітету мають рекомендаційний характер та не мають обов'язкового юридичного ефекту". Висновок ООН буде передано до суду. Раніше генеральна прокурорка країни Ракель Додж звернулась до Верховного виборчого суду із метою анулювати кандидатуру да Сільви.

15 серпня Робітнича партія Бразилії, лідером якої є да Сілва, зареєструвала його в столиці країни Бразиліа своїм кандидатом на президентських виборах. Верховний виборчий суд найближчим часом винесе рішення щодо його участі в виборах.

Луїс Інасіу Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003 по 2010 роки. У 2017 році суд у Бразилії засудив колишнього президента до в'язниці за обвинуваченням у корупції і відмиванні грошей. У квітні 2018 року Лула да Сілва почав відбувати призначений йому 12-річний термін покарання. Втім він заперечує усі обвинувачення та вважає себе політичним в'язнем.