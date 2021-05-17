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ОМОН - міліцейський спецпідрозділ в Росії та низці інших колишніх радянських республік. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ОМОН".
Загони міліції особливого призначення (рос.: Отряд милиции особого назначания - ОМОН) вперше були створені в 1980-х роках у Радянському Союзі. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В останній день "народного ультиматуму" силовики в Мінську застосували гумові кулі та світлошумові гранати проти учасників традиційного недільного протесту. Є постраждалі. 26 жовтня у Білорусі має розпочатися загальнонаціональний страйк.
З понеділка, 26 жовтня, у Білорусі має розпочатися загальнонаціональний страйк. А напередодні, в останній день "народного ультиматуму", в Мінську відбулася одна з наймасовіших акцій протесту за останній місяць попри затримання і перешкоджання силовиків.
У Білорусі не вщухають протести. Силовики застосували сльозогінний газ, стріляли в повітря і брутально затримували мітингувальників. Люди вже півтора місяця виступають проти результатів виборів, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко.
Олександр Лукашенко відзначає сьогодні 66 років. Десятки тисяч людей прийшли "привітати бацьку" до його резиденції. Іменинник отримав від протестувальників "подарунки": чорну труну з квітами, картонного таргана з вусами та іграшкові автозаки. А також унітаз з побажанням "змиватися".
За офіційними даними МВС Білорусі, майже всі затримані під час післявиборчих протестів - звільнені. Волонтери, втім, таким заявам не довіряють: вони й надалі чекають під стінами слідчих ізоляторів, надаючи допомогу звільненим та їхнім рідним.