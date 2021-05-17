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ОМОН

ОМОН - міліцейський спецпідрозділ в Росії та низці інших колишніх радянських республік. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ОМОН".

Загони міліції особливого призначення (рос.: Отряд милиции особого назначания - ОМОН) вперше були створені в 1980-х роках у Радянському Союзі. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Лукашенко дозволив силовикам застосовувати бойову техніку проти демонстрантів

Лукашенко дозволив силовикам застосовувати бойову техніку проти демонстрантів 17.05.2021

Співробітники МВС Білорусі, згідно з новим законом, не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті застосування бойової техніки і зброї "при припиненні масових заворушень".
Акція на підтримку Навального в Москві: ОМОН бив кийками, в силовиків летіли сніжки

Акція на підтримку Навального в Москві: ОМОН бив кийками, в силовиків летіли сніжки 24.01.2021

У Москві пройшов найчисленніший неузгоджений мітинг з часів протестів на Болотній площі. На акцію на підтримку Олексія Навального вийшли десятки тисяч людей. Репортаж DW з мітингу.
Жорстокість білоруських силовиків. У чому причина?

Жорстокість білоруських силовиків. У чому причина? 02.12.2020

Уже більше ста днів влада Білорусі вдається до насильства проти протестувальників. Колишні силовики поділилися своїми міркуваннями про причини жорстокості співробітників правоохоронних відомств.
Гумові кулі та світлошумові гранати в Мінську: є постраждалі (відео)

Гумові кулі та світлошумові гранати в Мінську: є постраждалі (відео) 25.10.2020

В останній день "народного ультиматуму" силовики в Мінську застосували гумові кулі та світлошумові гранати проти учасників протесту. Є постраждалі. 26 жовтня у Білорусі має розпочатися загальнонаціональний страйк.

Гумові кулі та світлошумові гранати в Мінську (25.10.2020) 25.10.2020

В останній день "народного ультиматуму" силовики в Мінську застосували гумові кулі та світлошумові гранати проти учасників традиційного недільного протесту. Є постраждалі. 26 жовтня у Білорусі має розпочатися загальнонаціональний страйк.

Протести в Білорусі: останній день "народного ультиматуму" (25.10.2020) 25.10.2020

З понеділка, 26 жовтня, у Білорусі має розпочатися загальнонаціональний страйк. А напередодні, в останній день "народного ультиматуму", в Мінську відбулася одна з наймасовіших акцій протесту за останній місяць попри затримання і перешкоджання силовиків.

Сльозогінний газ, постріл і затримання у Білорусі (20.09.2020) 20.09.2020

У Білорусі не вщухають протести. Силовики застосували сльозогінний газ, стріляли в повітря і брутально затримували мітингувальників. Люди вже півтора місяця виступають проти результатів виборів, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко.

Затримання студентів у Мінську (01.09.2020) 01.09.2020

У Білорусі тривають страйки. 1 вересня на протести вийшли також студенти, міліція їх затримує. Чути, як молоді люди кричать: "Відпустіть". Відео з Мінська.

Як на протестах вітали Лукашенка з днем народження (30.08.2020) 30.08.2020

Олександр Лукашенко відзначає сьогодні 66 років. Десятки тисяч людей прийшли "привітати бацьку" до його резиденції. Іменинник отримав від протестувальників "подарунки": чорну труну з квітами, картонного таргана з вусами та іграшкові автозаки. А також унітаз з побажанням "змиватися".

У Мінську почалися сутички з ОМОНом (30.08.2020) 30.08.2020

У Білорусі продовжуються масштабні акції протесту. Зокрема, у Мінську розпочався "Марш миру і незалежності". Вже сталися декілька сутичок з ОМОНом і почалися затримання. Протестувальники намагаються блокувати спецтехніку своїми тілами.

За Лукашенка: хто досі підтримує бацьку в Білорусі (відео)

За Лукашенка: хто досі підтримує "бацьку" в Білорусі (відео) 28.08.2020

У Білорусі у відповідь на акції протесту проти фальсифікації виборів влада організовує мітинги на підтримку Олександра Лукашенка. Хто приходить підтримати "бацьку"? І проти якого уявного ворога "захищають" Білорусь?

У центрі Мінська ОМОН розігнав мітинг опозиції

У центрі Мінська ОМОН розігнав мітинг опозиції 26.08.2020

Білоруські силовики розігнали мітинг опозиції, які зібралися в центрі Мінська, на площі Незалежності. Є затримані учасники акцій протесту в Білорусі.

Лукашенко про протестувальників: "щури" і "кримінал" (26.08.2020) 26.08.2020

"Люди з кримінальним минулим", "щури", "безробітні" - так Олександр Лукашенко називає протестувальників. Це ось про цих людей - дивіться у відео.

У Білорусі затримали членів Координаційної ради опозиції

У Білорусі затримали членів Координаційної ради опозиції 24.08.2020

Білоруський ОМОН затримав двох членів президії Координаційної Ради білоруської опозиції Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського.
Що розповідають білоруські силовики, які звільнилися після протестів

Що розповідають білоруські силовики, які звільнилися після протестів 20.08.2020

Після жорсткого розгону протестів у Білорусі деякі силовики відмовляються носити погони. DW зібрала історії тих, хто написав рапорт про звільнення зі структур безпеки. Що ними керує?

Як волонтери допомагають затриманим протестувальникам у Білорусі (18.08.2020) 18.08.2020

За офіційними даними МВС Білорусі, майже всі затримані під час післявиборчих протестів - звільнені. Волонтери, втім, таким заявам не довіряють: вони й надалі чекають під стінами слідчих ізоляторів, надаючи допомогу звільненим та їхнім рідним.
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