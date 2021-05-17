ОМОН - міліцейський спецпідрозділ в Росії та низці інших колишніх радянських республік. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ОМОН".

Загони міліції особливого призначення (рос.: Отряд милиции особого назначания - ОМОН) вперше були створені в 1980-х роках у Радянському Союзі. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.