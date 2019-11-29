 Олена Зеркаль про відставку, політику Зеленського та суд над Росією в Гаазі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.11.2019

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Політика й суспільство

Олена Зеркаль про відставку, політику Зеленського та суд над Росією в Гаазі (відео)

Що змусило Олену Зеркаль подати у відставку? Чого прагне у зовнішній політиці Володимир Зеленський? А також що загрожує Росії у суді в Гаазі? Про це заступниця очільника МЗС Олена Зеркаль в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Ukraine Olena Zerkal stellvertretende Außenministerin (DW/N. Jolkver)

Олена Зеркель: Я не для роботи над папірцями

DW: Вас примусили?

Олена Зеркаль: Ні. Мене ніхто не примушував.

DW: В  чому сенс зовнішньої  політики президента Зеленського?

- Президент Зеленський хоче миру з РФ

DW: Чи вірити Ви в те, що "нормандська четвірка" це може зробити?

- Особисто я не вірю в благі наміри президента РФ.

DW: Які стосунки у України наразі зі Сполученими Штатами Америки?

- Є певний вакуум. 

DW: Як Вас сприймали дипломати з Росії?

- По-різному. Вони трошки втратили пильність. 

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю DW із заступницею голови МЗС України Оленою Зеркаль:

DW.COM

Олена Зеркаль про свою відставку: "Мене ніхто не примушував"

Чому заступниця міністра закордонних справ Україна Олена Зеркаль йде у відставку? Чи можна досягнути миру з Росією та чого очікувати від зустрічі "нормандської четвірки"? Про це вона розповіла в інтерв'ю DW. (29.11.2019)  

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