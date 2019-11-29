Олена Зеркаль про відставку, політику Зеленського та суд над Росією в Гаазі (відео)

Що змусило Олену Зеркаль подати у відставку? Чого прагне у зовнішній політиці Володимир Зеленський? А також що загрожує Росії у суді в Гаазі? Про це заступниця очільника МЗС Олена Зеркаль в ексклюзивному інтерв'ю DW.
DW: Вас примусили?
Олена Зеркаль: Ні. Мене ніхто не примушував.
DW: В чому сенс зовнішньої політики президента Зеленського?
- Президент Зеленський хоче миру з РФ
DW: Чи вірити Ви в те, що "нормандська четвірка" це може зробити?
- Особисто я не вірю в благі наміри президента РФ.
DW: Які стосунки у України наразі зі Сполученими Штатами Америки?
- Є певний вакуум.
DW: Як Вас сприймали дипломати з Росії?
- По-різному. Вони трошки втратили пильність.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю DW із заступницею голови МЗС України Оленою Зеркаль:
Чому заступниця міністра закордонних справ Україна Олена Зеркаль йде у відставку? Чи можна досягнути миру з Росією та чого очікувати від зустрічі "нормандської четвірки"? Про це вона розповіла в інтерв'ю DW. (29.11.2019)
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