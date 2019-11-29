Олена Зеркаль про відставку, політику Зеленського та суд над Росією в Гаазі (відео)

DW: Вас примусили?

Олена Зеркаль: Ні. Мене ніхто не примушував.

DW: В чому сенс зовнішньої політики президента Зеленського?

- Президент Зеленський хоче миру з РФ

DW: Чи вірити Ви в те, що "нормандська четвірка" це може зробити?

- Особисто я не вірю в благі наміри президента РФ.

DW: Які стосунки у України наразі зі Сполученими Штатами Америки?

- Є певний вакуум.

DW: Як Вас сприймали дипломати з Росії?

- По-різному. Вони трошки втратили пильність.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю DW із заступницею голови МЗС України Оленою Зеркаль: