Олексія Гончарука призначено прем'єр-міністром України

Верховна Рада IX скликання призначила заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів. Проти нього було віддано 27 голосів.

Новопризначений прем'єр-міністр має намір у найближчий місяць змінити всіх неефективних керівників державних органів. Про це він заявив у Верховній Раді перед голосуванням, під час обговорення його кандидатури на посаду прем'єра. "Особисто мої перші кроки - це кадрові. За всіма окремими галузями сидять окремі персонажі, які досі "пиляють" наші з вами ресурси, досі розподіляють на свою користь якусь державну власність", - наводить його слова агентство "Українські Новини". Він також зазначив, що в нову Верховну Раду вже внесено пакет із 37 законопроектів, які зокрема передбачають удосконалення оренди держмайна і держзакупівель.

Гончарук також заявив, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) буде в Києві за кілька тижнів для проведення переговорів щодо нової програми співпраці з Україною. Він сказав, що новому парламенту та Кабінету міністрів необхідно буде змінити ставлення до України у світі. "І основою для таких змін має бути співпраця з нашими міжнародними партнерами і кредиторами. Тому вже за кілька тижнів у Києві буде місія МВФ, з якою ми вестимемо переговори щодо нової 3-4-річної програми співпраці з Україною", - заявив Гончарук. Він додав, що нині в Україні дуже дорогі ресурси, і інвестори не довіряють їй як країні для інвестицій. За його словами, дешеве кредитування стане однією з тактичних цілей нового складу Кабміну.

Олексій Гончарук народився у 1984 році і є доктором філософії в галузі права, він закінчив Національну академію державного управління при президентові України. Після цього очолював юридичний відділ компанії PRIOR-Invest, був арбітражним керуючим, засновником і керуючим партнером юридичної фірми Constructive Lawyers, очолював Асоціацію допомоги постраждалим інвесторам, ТОВ "Перша українська індустріально-інвестиційна компанія", Офіс ефективного регулювання (BRDO), був головою третейського суду при ВГО "Союз інвесторів України".

У 2014 році вступив до партії "Сила людей". Працював позаштатним радником ексміністра екології та природних ресурсів, а також радником першого віцепрем'єр-міністра і за сумісницством міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.

У травні 2019 року призначений на посаду заступника глави Адміністрації президента України, пізніше - Офісу президента України, де відповідав за блок економічного розвитку та реформ

Перший день нової Верховної Ради: як це було Урочисте засідання Перший день роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання розпочався з урочистого ранкового засідання, під час якого депутати склали присягу. Зачитав присягу найстарший за віком член парламенту від партії "Опозиційна платформа - За життя" Юлій Іоффе, а головував на урочистому засіданні спікер Ради попереднього скликання Андрій Парубій.

Перший день нової Верховної Ради: як це було Усі президенти, окрім Януковича Під час урочистого засідання у сесійній залі був присутній Володимир Зеленський та усі колишні президенти, окрім Віктора Януковича, члени уряду на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, представники інших органів державної влади, предстоятелі церков і релігійних об'єднань та зарубіжні гості. На фото - куми, третій та п'ятий президенти України Віктор Ющенко (праворуч) та Петро Порошенко.

Перший день нової Верховної Ради: як це було Коаліція "слуг народу" Після 13-ї години розпочалося перше пленарне засідання нової Ради. Головуючий на засіданні Дмитро Разумков оголосив про створення п'яти фракцій - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос", а також групи "За майбутнє". Фракція "Слуга народу", яка налічує 254 депутати, працюватиме на правах коаліції.

Перший день нової Верховної Ради: як це було "Бажаю успіхів": Гройсман залишає Кабмін На першому пленарному засіданні Ради свої повноваження перед депутати склав вже колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Серед іншого, він побажав успіхів як народним обранцям, так і своїм наступникам в уряді. "Сьогодні я хочу побажати кожному з вас, шановні народні депутати, успіхів. Також хочу побажати успіхів майбутньому уряду", - сказав він.

Перший день нової Верховної Ради: як це було Керівництво Ради Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков був обраний спікером Верховної Ради - за його призначення проголосувало 382 народних депутати. Інші кандидатури на цю посаду рештою фракцій парламенту не висувалися. Першим заступником спікера обрано депутата від "Слуги народу" Руслана Стефанчука, заступником спікера - представницю від "Батьківщини" Олену Кондратюк.

Перший день нової Верховної Ради: як це було "Увійти в історію": виступ Володимира Зеленського У своєму посланні до Ради Володимир Зеленський висловив переконання, що тепер Україна "нарешті зможе увімкнути п'яту швидкість і рухатися шляхом реформ". Він переконаний, що ця Рада увійде в історію - або втіливши у життям все, що не змогли зробити за 28 років, або як парламент, який проіснував найменше - один рік. "Я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно", - пригрозив Зеленський.

Перший день нової Верховної Ради: як це було Олексій Гончарук - прем'єр-міністр 290 голосів "за" - і новим прем'єр-міністром України обраний Олексій Гончарук. 35-річний Гончарук є юристом, до обрання головою уряду обіймав посаду заступника голови офісу президента України Андрія Богдана та відповідав за економічний блок питань. Він - наймолодший прем'єр-міністр в історії України.

Перший день нової Верховної Ради: як це було Андрій Загороднюк - міністр оборони Президент запропонував на посаду міністра оборони Андрія Загороднюка - свого позаштатного радника, який є цивільною особою. Загороднюк - екскерівник проектного офісу реформ міноборони України. З 2014 року - громадський активіст, волонтер ЗСУ. На початку липня був призначений позаштатним радником президента Зеленського. Він пообіцяв реформувати ЗСУ за стандартами НАТО і подолати корупцію в армії. Автор: Максим Сидоржевський







Дивитись відео 02:00 Поділитись ЗеРада: 7 фактів про новий парламент (28.08.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3OeJS ЗеРада: 7 фактів про новий парламент (28.08.2019)