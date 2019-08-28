 Олексія Гончарука призначено прем′єр-міністром України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2019

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Олексія Гончарука призначено прем'єр-міністром України

Верховна Рада IX скликання призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. Він пообіцяв змінити неефективних керівників держорганів.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

Верховна Рада IX скликання призначила заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів. Проти нього було віддано 27 голосів.

 

Новопризначений прем'єр-міністр має намір у найближчий місяць змінити всіх неефективних керівників державних органів. Про це він заявив у Верховній Раді  перед голосуванням, під час обговорення його кандидатури на посаду прем'єра. "Особисто мої перші кроки - це кадрові. За всіма окремими галузями сидять окремі персонажі, які досі "пиляють" наші з вами ресурси, досі розподіляють на свою користь якусь державну власність", - наводить його слова агентство "Українські Новини". Він також зазначив, що в нову Верховну Раду вже внесено пакет із 37 законопроектів, які зокрема передбачають удосконалення оренди держмайна і держзакупівель.

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Гончарук також заявив, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) буде в Києві за кілька тижнів для проведення переговорів щодо нової програми співпраці з Україною. Він сказав, що новому парламенту та Кабінету міністрів необхідно буде змінити ставлення до України у світі. "І основою для таких змін має бути співпраця з нашими міжнародними партнерами і кредиторами. Тому вже за кілька тижнів у Києві буде місія МВФ, з якою ми вестимемо переговори щодо нової 3-4-річної програми співпраці з Україною", - заявив Гончарук. Він додав, що нині в Україні дуже дорогі ресурси, і інвестори не довіряють їй як країні для інвестицій. За його словами, дешеве кредитування стане однією з тактичних цілей нового складу Кабміну.

Олексій Гончарук народився у 1984 році і є доктором філософії в галузі права, він закінчив Національну академію державного управління при президентові України. Після цього очолював юридичний відділ компанії PRIOR-Invest, був арбітражним керуючим, засновником і керуючим партнером юридичної фірми Constructive Lawyers, очолював Асоціацію допомоги постраждалим інвесторам, ТОВ "Перша українська індустріально-інвестиційна компанія", Офіс ефективного регулювання (BRDO), був головою третейського суду при ВГО "Союз інвесторів України".

У 2014 році вступив до партії "Сила людей". Працював позаштатним радником ексміністра екології та природних ресурсів, а також радником першого віцепрем'єр-міністра і за сумісницством міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.

У травні 2019 року призначений на посаду заступника глави Адміністрації президента України, пізніше - Офісу президента України, де відповідав за блок економічного розвитку та реформ

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    Автор: Максим Сидоржевський



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