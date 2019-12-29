Український режисер Олег Сенцов прокоментував обмін утримуваними особами, який у неділю, 29 грудня, відбувається між Києвом та самопроголошеними республіками на Донбасі.

"Сьогодні, якщо нічого не зірветься, станеться обмін. Частина наших полонених повернеться додому. Але тільки частина. Не всі хлопці будуть звільнені навіть з ОРДЛО - хтось залишиться у руках бойовиків", - написав він у Facebook.

Сенцов нагадав, що кримські татари та інші українські політв'язні і надалі сидітимуть у російських в'язницях. "Невинні. За це Україна віддасть справжніх вбивць: російських найманців, харківських терористів та п'ятьох беркутівців", - наголосив режисер. "Цей крок позбавляє нас головного - справедливості. За цю справедливість ми стояли на Майдані та змогли перемогти. За цю справедливість ми боремося і надалі, проти окупантів: хтось поклав свої голови, хтось сидить в окопі, хтось - у в'язниці", - додав він.

Сенцов запевнив, що дуже радий за повернутих людей та їхні родини. "Країна повинна повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися. Бо вони не скажуть спасибі за те, що справа розстрілу людей на Майдані не була закінчена хоча б вироком винним. Що майже через шість років ми почали повертатися у ту точку, з якої все почалося. Що те, за що боролися українці, йде прахом", - зауважив він.

Наразі офіційно не підтверджено і напевно невідомо, чи є п'ятеро "ексберкутівців", яких звинувачують у вбивствах 48 людей на Майдані у лютому 2014 року, у списках на обмін. Утім, напередодні суд змінив їм запобіжні заходи і звільнив їх з-під варти і арешту під особисті зобов'язання. Українські ЗМІ повідомляють, що трьох з них вдалося вивезти для обміну з бойовиками ОРДЛО.

Тим часом під будівлею Лук'янівського СІЗО у Києві триває акція. Протестувальники з вечора 28 грудня блокують усі виїзди зі слідчого ізолятора, в якому утримувались колишні "беркутівці".

Нагадаємо, у серпні 2015 року Сенцов був засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за тероризм у Криму. Справу вважали сфабрикованою і політично мотивованою. У серпні 2019 року він повернувся до України в результаті обміну утримуваними особами.