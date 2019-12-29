 Олег Сенцов прокоментував обмін утримуваними особами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2019

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Новини

Олег Сенцов прокоментував обмін утримуваними особами

Український режисер Олег Сенцов наголосив, що Україна повинна повертати своїх людей, "але не ціною паплюження цінностей". Також він нагадав, що не всі українці будуть звільнені з в'язниць ОРДЛО.

Олег Сенцов наголосив, що Україна має повертати своїх людей, але не ціною паплюження цінностей

Олег Сенцов наголосив, що Україна має повертати своїх людей, "але не ціною паплюження цінностей"

Український режисер Олег Сенцов прокоментував обмін утримуваними особами, який у неділю, 29 грудня, відбувається між Києвом та самопроголошеними республіками на Донбасі.  

"Сьогодні, якщо нічого не зірветься, станеться обмін. Частина наших полонених повернеться додому. Але тільки частина. Не всі хлопці будуть звільнені навіть з ОРДЛО - хтось залишиться у руках бойовиків", - написав він у Facebook. 

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Суд в Одесі звільнив з-під варти 11 підозрюваних у скоєнні терактів, а у Харкові суд звільнив трьох засуджених за тероризм та обвинуваченого у вбивствах. Ці рішення ухвалили в рамках обміну полоненими зі сепаратистами. (28.12.2019)

Між тим під Лук'янівським СІЗО у Києві протестують противники обміну колишніх "беркутівців", обвинувачених у розстрілі 48 людей на Майдані і звільнених з-під варти під особисті зобов'язання. (29.12.2019)

Олег Сенцов зміг отримати премію Сахарова Європарламенту через рік після її присудження. Подробиці церемонії - у репортажі DW зі Страсбурга. (26.11.2019)

Навіть після повернення в Україну 35 бранців в РФ та анексованому Криму за ґратами залишається щонайменше 86 українців. Ще сотні - ув'язнені у непідконтрольній Києву частині Донбасу. (11.09.2019)

Сенцов нагадав, що кримські татари та інші українські політв'язні і надалі сидітимуть у російських в'язницях. "Невинні. За це Україна віддасть справжніх вбивць: російських найманців, харківських терористів та п'ятьох беркутівців", - наголосив режисер. "Цей крок позбавляє нас головного - справедливості. За цю справедливість ми стояли на Майдані та змогли перемогти. За цю справедливість ми боремося і надалі, проти окупантів: хтось поклав свої голови, хтось сидить в окопі, хтось - у в'язниці", - додав він.

Сенцов запевнив, що дуже радий за повернутих людей та їхні родини. "Країна повинна повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися. Бо вони не скажуть спасибі за те, що справа розстрілу людей на Майдані не була закінчена хоча б вироком винним. Що майже через шість років ми почали повертатися у ту точку, з якої все почалося. Що те, за що боролися українці, йде прахом", - зауважив він.

Наразі офіційно не підтверджено і напевно невідомо, чи є п'ятеро "ексберкутівців", яких звинувачують у вбивствах 48 людей на Майдані у лютому 2014 року, у списках на обмін. Утім, напередодні суд змінив їм запобіжні заходи і звільнив їх з-під варти і арешту під особисті зобов'язання. Українські ЗМІ повідомляють, що трьох з них вдалося вивезти для обміну з бойовиками ОРДЛО. 

Тим часом під будівлею Лук'янівського СІЗО у Києві триває акція. Протестувальники з вечора 28 грудня блокують усі виїзди зі слідчого ізолятора, в якому утримувались колишні "беркутівці".

Нагадаємо, у серпні 2015 року Сенцов був засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за тероризм у Криму. Справу вважали сфабрикованою і політично мотивованою. У серпні 2019 року він повернувся до України в результаті обміну утримуваними особами.

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