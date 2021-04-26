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Олег Гладковський

Олег Гладковський - український підприємець та державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олег Гладковський".

До з лютого 2015 до березня 2019 року Олег Гладковський був першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). Раніше він очолював корпорацію "Богдан". У березні 2019 року Гладковський опинився в центрі корупційного скандалу навколо державної компанії "Укроборонпрому". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ігорю Гладковському вручили підозру - ЗМІ

Ігорю Гладковському вручили підозру - ЗМІ 26.04.2021

Ігор Гладковський прибув до САП, де йому вручили обвинувальний акт для передачі справи до суду, повідомляють ЗМІ.

Щодо Богдан Моторс відкрито провадження у справі про банкрутство

Щодо "Богдан Моторс" відкрито провадження у справі про банкрутство 28.12.2020

Заяву про відкриття провадження про банкрутство компанії подав один з її кредиторів.
САП і НАБУ завершили слідство у справі Олега Гладковського

САП і НАБУ завершили слідство у справі Олега Гладковського 03.06.2020

Обвинувальний акт у справі Олега Гладковського буде направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті, повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Справа Гладковського: САП відкоригувала суму завданих збитків

Справа Гладковського: САП відкоригувала суму завданих збитків 14.05.2020

У справі колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського встановлено понад 17 мільйонів гривень збитків, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура України.
Олег Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО під заставу

Олег Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО під заставу 21.10.2019

Олег Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО Києва під заставу, яку внесла його родина. Він стверджує, що його затримання було незаконним, а обвинувачення - безпідставні.
Родина Олега Гладковського внесла за нього заставу в понад 10 мільйонів гривень

Родина Олега Гладковського внесла за нього заставу в понад 10 мільйонів гривень 21.10.2019

У корпорації "Богдан" відкинули обвинувачення проти свого президента Олега Гладковського, якого підозрюють у продажі ЗСУ автомобілів за завищеними цінами.

Суд заарештував Гладковського з правом внесення застави

Суд заарештував Гладковського з правом внесення застави 19.10.2019

Судді ВАКС ухвалили колишньому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в 10,6 мільйона гривень.
Ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському повідомили про підозру

Ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському повідомили про підозру 18.10.2019

Колишнього першого заступника секретаря РНБО України підозрюють в отриманні неправомірної вигоди внаслідок закупівлі автомобілів. Йому також закидають незадекларовані 160 тисяч доларів доходів дружини.
НАБУ затримало Олега Гладковського в аеропорту Бориспіль

НАБУ затримало Олега Гладковського в аеропорту "Бориспіль" 17.10.2019

Колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського слідчі затримали під час спроби виїхати з України, кажуть у НАБУ.
Абромавичус про Укроборонпром: погроз не було, поки лише психологічний тиск (відео)

Абромавичус про "Укроборонпром": погроз не було, поки лише психологічний тиск (відео) 18.09.2019

Крейсер "Україна" продадуть, частину підприємств "Укроборонпрому" ліквідують, а борги з заробітної плати виплатять. Про це та інше гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.

НАБУ та САП розслідують справу проти колишнього посадовця РНБО

НАБУ та САП розслідують справу проти колишнього посадовця РНБО 27.08.2019

У НАБУ повідомили про початок розслідування проти колишнього першого заступника секретаря РНБО через незадекларовані 4,5 мільйона гривень.
Справа Укроборнпрому: САП відкидає звинувачення НАБУ

Справа "Укроборнпрому": САП відкидає звинувачення НАБУ 11.04.2019

У САП у відповідь на звинувачення НАБУ заявили, що не затягують розслідування щодо розкрадань в "Укроборонпромі", а також - що не давали "усних вказівок" не згадувати в розслідуванні певних осіб.
НАБУ закидає САП саботування розслідування щодо Укроборонпрому

НАБУ закидає САП саботування розслідування щодо "Укроборонпрому" 11.04.2019

У НАБУ звинувачують САП в саботуванні та затягуванні розслідування щодо "Укроборонпрому", а також закидають антикорупційній прокуратурі політичний тиск. У САП ці звинувачення заперечують.
Герої розслідування про розкрадання в оборонному комплексі отримали підозри

Герої розслідування про розкрадання в оборонному комплексі отримали підозри 02.04.2019

ГПУ повідомила про підозру двом особам, які згадувалися в журналістському розслідуванні про зловживання в оборонній сфері. Їх звинувачують в ухилянні від сплати податків.

Порошенко проти Зеленського: хто чия маріонетка (01.04.2019) 01.04.2019

Пінг-понг образами: Петро Порошенко назвав Володимира Зеленського "маріонеткою Коломойського". А шоумен президента - "маріонеткою Свинарчука". Це екс-прізвище колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря, яких звинуватили в розкраданні в оборонній сфері України.
Порошенко призначив Кривоноса заступником секретаря РНБО

Порошенко призначив Кривоноса заступником секретаря РНБО 12.03.2019

Президент України Петро Порошенко призначив Сергія Кривоноса новим заступником секретаря РНБО. Досі Кривонос обіймав посаду першого заступника командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ та нещодавно знявся з виборів.
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