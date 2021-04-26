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Олег Гладковський - український підприємець та державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олег Гладковський".
До з лютого 2015 до березня 2019 року Олег Гладковський був першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). Раніше він очолював корпорацію "Богдан". У березні 2019 року Гладковський опинився в центрі корупційного скандалу навколо державної компанії "Укроборонпрому". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Крейсер "Україна" продадуть, частину підприємств "Укроборонпрому" ліквідують, а борги з заробітної плати виплатять. Про це та інше гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Пінг-понг образами: Петро Порошенко назвав Володимира Зеленського "маріонеткою Коломойського". А шоумен президента - "маріонеткою Свинарчука". Це екс-прізвище колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря, яких звинуватили в розкраданні в оборонній сфері України.