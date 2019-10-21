Щодо "Богдан Моторс" відкрито провадження у справі про банкрутство

Щодо компанії "Богдан Моторс" відкрито провадження у справі про банкрутство. Про це повідомляє пресслужба "Богдан Моторс" у понеділок, 28 грудня, з посиланням на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23 грудня.

Компанія заявляє, що цього року її доходи "впали в рази". "Це видно з обсягів сплачених "Богдан Моторс" податків та інших відрахувань у бюджети всіх рівнів. Наприклад, у 2019 році загальна сума сплачених податків та зборів становила понад 384 мільйонів гривень. А за 11 місяців цього року цей показник ледве перевищив 120 мільйонів гривень", - пояснили у компанії.

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Щодо заяви кредитора про відкриття провадження про банкрутства у компанії дорікнули, що "кредитори відмовляються йти на зустріч позичальникам під час пандемії". Загалом ситуацію щодо фінансової неспроможності компанія пояснила збігом обставин. "Рік, що минув, став рекордним за збігом несприятливих чинників для виробників автотранспорту. Сталося це через поєднання системних проблем у галузі, у економіці країни та через загальносвітову кризу спричинену пандемією COVID-19".

Нагадаємо, у 2019 році слідчі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) виявили, що у 2017 році тодішній перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олег Гладковський використав своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди компанією "Богдан Моторс", кінцевим власником якої він був.

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За версією слідства, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів за завищеними цінами в одного з підприємств автомобілебудівної компанії, чим спричинено шкоди державі на суму понад 17,44 мільйона гривень. У "Богдан Моторс" цю інформацію спростовують.

На початку червня досудове розслідування у справі стосовно Гладковського було завершено. Справу має розглядати Вищий антикорупційний суд України.