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Олег Бахматюк

Олег Бахматюк - український підприємець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олег Бахматюк".

Олег Бахматюк є власником агрохолдингу UkrLandFarming. Ця компанія спеціалізується виробництві зерна та розведенні великої рогатої худоби. UkrLandFarming вважається одним з найбільших в Україні орендатором земель сільськогосподарського призначення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники

Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники 21.02.2022

Журналісти оприлюднили розслідування за матеріалами витоку даних швейцарського банку. Серед клієнтів - понад 2,5 тисячі українців, зокрема Ахметов, Коломойський та Фукс.
Австрія виступає проти пропонованих ЄК обмежень на готівкові розрахунки

Австрія виступає проти пропонованих ЄК обмежень на готівкові розрахунки 26.07.2021

Відень висловився проти верхньої межі у 10 тисяч євро для розрахунків готівкою. Таке обмеження пропонує Єврокомісія для боротьби з відмиванням грошей.
Справа Бахматюка: НАБУ закидає Офісу генпрокурора саботаж розслідування

Справа Бахматюка: НАБУ закидає Офісу генпрокурора саботаж розслідування 10.12.2020

Окремі особи в Офісі генпрокурора роблять спробу саботувати розслідування справи ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка, наголошують у НАБУ.

ВАКС заочно взяв під варту Олега Бахматюка

ВАКС заочно взяв під варту Олега Бахматюка 28.05.2020

Колишнього власника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка заочно взяли під варту. Рішення ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.
Суд дозволив НАБУ затримати Олега Бахматюка

Суд дозволив НАБУ затримати Олега Бахматюка 07.02.2020

Вищий антикорупційний суд дозволив НАБУ затримати ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка. Його підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.

Українські утікачі від правосуддя у розшуку (04.12.2019) 04.12.2019

НАБУ розшукує чимало фігурантів корупційних справ за кордоном. Вони встигли вчасно залишити країну, аби уникнути арешту. Ось деякі скандально відомі політики і бізнесмени.
Ексвласника ВіЕйБі Банку Олега Бахматюка оголосили в розшук

Ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка оголосили в розшук 22.11.2019

Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук колишнього власника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка. Його занесли в перелік осіб, які переховуються від влади.
НАБУ заочно повідомило Бахматюку про підозру у справі ВіЕйБі Банку

НАБУ заочно повідомило Бахматюку про підозру у справі "ВіЕйБі Банку" 13.11.2019

Слідчі НАБУ заочно повідомили про підозру в справі "ВіЕйБі Банку" його ексвласнику Олегу Бахматюку й ексголові правління Денису Мальцеву. Крім того, суд уже обрав перші запобіжні заходи в цій справі.
Підозри у справі ВіЕйБі Банку: несподіваний поворот для Бахматюка

Підозри у справі "ВіЕйБі Банку": несподіваний поворот для Бахматюка 12.11.2019

Агробарон і ексбанкір Олег Бахматюк б'є на сполох через оголошення підозр у справі про розкрадання мільярдного кредиту НБУ посадовцями його "ВіЕйБі Банку". Поворот у цій справі пов'язаний зі зміною генпрокурора.
Сплюндровані українські банки: хто заплатить за мільярдні афери?

Сплюндровані українські банки: хто заплатить за мільярдні афери? 21.02.2019

В Австрії і Ліхтенштейні набирає обертів розслідування відмивання грошей, вкрадених в українських вкладників. Тим часом зростає міжнародний тиск на Україну з вимогою покарати винних у розоренні банків.
Директорка Центру протидії корупції про те, куди витратили мільярди Януковича

Директорка Центру протидії корупції про те, куди витратили "мільярди Януковича" 29.08.2017

Попри обіцянки спрямувати "мільярди Януковича" на оборону, значна їхня частина пішла аграріям. DW дізналася подробиці у директорки Центру протидії корупції Дарини Каленюк, котра оприлюднила цю інформацію.
Головні реформи і проблеми глави НБУ Валерії Гонтаревої

Головні реформи і проблеми глави НБУ Валерії Гонтаревої 10.04.2017

Глава Нацбанку України Валерія Гонтарева подала у відставку. Її головними реформами стали чистка банківського ринку та відмова від нагляду за курсом гривні. Новому главі доведеться зосередитись на валютній лібералізації.
Власники збанкрутілих в Україні банків не повертають борги

Власники збанкрутілих в Україні банків не повертають борги 22.02.2017

Акціонери збанкрутілих банків мають відповідати за них своїм майном. Але не повертають гроші не тільки вкладникам, а і Нацбанку.