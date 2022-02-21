Олег Бахматюк - український підприємець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олег Бахматюк".

Олег Бахматюк є власником агрохолдингу UkrLandFarming. Ця компанія спеціалізується виробництві зерна та розведенні великої рогатої худоби. UkrLandFarming вважається одним з найбільших в Україні орендатором земель сільськогосподарського призначення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.