 Окупація, Зеленський та Путін - інтерв′ю Вахтанга Кікабідзе (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.07.2019

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Політика й суспільство

Окупація, Зеленський та Путін - інтерв'ю Вахтанга Кікабідзе (відео)

Дії Володимира Зеленського, Володимира Путіна і Міхеіла Саакашвілі в інтерв'ю DW прокоментував Вахтанг Кікабідзе, найвідоміший грузинський співак та актор. Чому, на його думку, росіянам не треба було "лізти в Україну"?

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Вахтанг Кікабідзе традиційно підтримує Україну та засуджує напад Росії на Грузію в 2006-му році. Він каже, що вже понад 10 років не був у РФ з концертами і сумує за своїми російськими глядачами. Але водночас актор вважає, що більшості росіян подобаються дії Володимира Путіна. Про це, а також нинішні протести в Тбілісі, Міхеіла Саакашвілі, російських туристів та грузинське вино - дивіться в інтерв'ю DW. 

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