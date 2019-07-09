Окупація, Зеленський та Путін - інтерв'ю Вахтанга Кікабідзе (відео)

Вахтанг Кікабідзе традиційно підтримує Україну та засуджує напад Росії на Грузію в 2006-му році. Він каже, що вже понад 10 років не був у РФ з концертами і сумує за своїми російськими глядачами. Але водночас актор вважає, що більшості росіян подобаються дії Володимира Путіна. Про це, а також нинішні протести в Тбілісі, Міхеіла Саакашвілі, російських туристів та грузинське вино - дивіться в інтерв'ю DW.