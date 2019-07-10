Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Вахтанг Кікабідзе

Вахтанг Кікабідзе - грузинський актор і співак. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вахтанг Кікабідзе".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Окупація, Зеленський та Путін - інтерв'ю Вахтанга Кікабідзе (відео)

Окупація, Зеленський та Путін - інтерв'ю Вахтанга Кікабідзе (відео) 10.07.2019

Дії Володимира Зеленського, Володимира Путіна і Міхеіла Саакашвілі в інтерв'ю DW прокоментував Вахтанг Кікабідзе, найвідоміший грузинський співак та актор. Чому, на його думку, росіянам не треба було "лізти в Україну"?

Вахтанг Кікабідзе: Не треба було лізти в Україну (09.07.2019) 09.07.2019

Дії Володимира Зеленського, Володимира Путіна і Міхеіла Саакашвілі в інтерв'ю DW прокоментував Вахтанг Кікабідзе, найвідоміший грузинський співак та актор. Чому, на його думку, росіянам не треба було "лізти в Україну"?
Вахтанг Кікабідзе: Не треба було росіянам лізти в Україну

Вахтанг Кікабідзе: Не треба було росіянам лізти в Україну 03.07.2019

Грузинський співак та актор Вахтанг Кікабідзе в інтерв'ю DW розповів про причини протестів у Тбілісі, своє ставлення до Росії та українського президента Володимира Зеленського.

Кікабідзе про Зеленського і те, чому сам не став політиком (02.07.2019) 02.07.2019

Грузинський співак й актор Вахтанг Кікабідзе розповів в інтерв’ю DW, як ставиться до президента України Володимира Зеленського, а також чому сам вирішив не йти в політику.

Як Кікабідзе став агентом Вашингтона (відео)

Як Кікабідзе став "агентом Вашингтона" (відео) 22.06.2018

Гнівну реакцію російських політиків спричинило інтерв'ю DW з грузинським актором й співаком Вахтангом Кікабідзе, особливо критичні висловлювання про СРСР.

Як у Росії відреагували на заяву Кікабідзе про СРСР (21.06.2018) 21.06.2018

Ексклюзивне інтерв'ю Вахтанга Кікабідзе Жанні Нємцовій на DW, в якому актор висловився про розпад СРСР та політику Росії щодо Грузії, викликало критику низки російських політиків та громадських діячів. Однак знайшлися й ті, хто підтримав Кікабідзе.

Чому Кікабідзе ненавидить радянський герб? (21.06.2018) 21.06.2018

Декомунізація по-грузинськи: що найбільше подобалося і не подобалося Вахтангу Кікабідзе в Радянському Союзі та до чого тут київські котлети? Про це відомий грузинський актор та співак ексклюзивно розповів DW.
Вахтанг Кікабідзе: якщо Грузію не приймуть в НАТО, ця країна може зникнути (відео)

Вахтанг Кікабідзе: якщо Грузію не приймуть в НАТО, ця країна може зникнути (відео) 20.06.2018

Грузинський актор та співак Вахтанг Кікабідзе розповів DW про агресію Росії в Грузії, повзучу анексію, чи можна було уникнути війни з Росієюі та чому він не виступає в РФ.

Вахтанг Кікабідзе в інтерв'ю DW: Якщо Грузію не приймуть в НАТО, ця країна може зникнути (20.06.2018) 20.06.2018

Відомий грузинський актор та співак Вахтанг Кікабідзе розповів про те, чи можна було уникнути війни з Росією, як відбувається "повзуча анексія" Грузії і чому він не виступає в РФ, у програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".