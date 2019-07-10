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Вахтанг Кікабідзе - грузинський актор і співак. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вахтанг Кікабідзе".
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Ексклюзивне інтерв'ю Вахтанга Кікабідзе Жанні Нємцовій на DW, в якому актор висловився про розпад СРСР та політику Росії щодо Грузії, викликало критику низки російських політиків та громадських діячів. Однак знайшлися й ті, хто підтримав Кікабідзе.
Відомий грузинський актор та співак Вахтанг Кікабідзе розповів про те, чи можна було уникнути війни з Росією, як відбувається "повзуча анексія" Грузії і чому він не виступає в РФ, у програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".