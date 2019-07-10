Вахтанг Кікабідзе в інтерв'ю DW: Якщо Грузію не приймуть в НАТО, ця країна може зникнути (20.06.2018)

Відомий грузинський актор та співак Вахтанг Кікабідзе розповів про те, чи можна було уникнути війни з Росією, як відбувається "повзуча анексія" Грузії і чому він не виступає в РФ, у програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".