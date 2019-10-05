 Округ замість району: Зеленський пропонує змінити територіальний устрій України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2019

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Округ замість району: Зеленський пропонує змінити територіальний устрій України

Президент України Володимир Зеленський пропонує нову систему адміністративно-територіального устрою країни: замість міст та селищ будуть громади, а замість районів - округи.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді змінити територіальний устрій України та ввести громади й округи замість міст, селищ і районів. Про це йдеться в законопроєкті про внесення змін до Конституції (щодо децентралізації влади), зареєстрованому в Раді в пятницю,13 грудня, передають "Українські новини".

Президент пропонує встановити, що систему адміністративно-територіального устрою України становлять такі адміністративно-територіальні одиниці: громади, округи, області, Автономна Республіка Крим. Зараз, згідно зі статтею 133 Конституції, систему адміністративно-територіального устрою України становлять: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

Згідно із законопроєктом, громада є первинною одиницею в системі адміністративно-територіального устрою України, первинним суб'єктом місцевого самоврядування та юридичною особою, а кілька суміжних громад складають округ. Передбачено, що громада здійснює місцеве самоврядування безпосередньо шляхом виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціатив.

Органами місцевого самоврядування громади є рада громади як представницький орган і виконавчі органи ради громади. Окружні та обласні ради представляють і реалізують спільні інтереси громад. У законопроєкті Зеленського нема поіменного перерахування областей, тоді як зараз у Конституції в складі України, крім Криму, Києва і Севастополя, перераховані 24 області.

DW.COM

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Депутати Верховної Ради схвалили в першому читанні законопроєкт про розділення повноважень мера Києва й голови КМДА. Проєкт закону викликав різку критику з боку київського мера Віталія Кличка. (03.10.2019)

При цьому в президентському законопроєкті передбачено, що правовий статус Києва як столиці визначається окремим законом. Зараз Конституція передбачає для Києва і Севастополя спеціальний статус, якого немає в законопроєкті. Також у ньому нема згадок про особливий статус Донецької та Луганської областей або територій, що перебувають у їхніх нинішніх межах.

Також передбачається, що порядок утворення, ліквідації, встановлення та зміни меж, найменування і перейменування громад, округів, областей, а також порядок утворення, найменування і перейменування й віднесення поселень до категорії сіл, селищ, міст визначаються законом. Зміна меж, найменування і перейменування громад і поселень здійснюється з урахуванням думки їхніх жителів у порядку, визначеному законом.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко сподівається, що Верховна Рада цього тижня направить цей законопроєкт до Конституційного Суду України, який до кінця місяця може дати висновок щодо відповідності проєкту Основному закону.

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