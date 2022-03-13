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Океан Ельзи

Океан Ельзи - український рок-гурт.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Океан Ельзи". Український рок-гурт "Океан Ельзи" було створено 1994 року. Його лідером є Святослав Вакарчук. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вакарчук заспівав пісню про Львів на вокзалі міста (13.03.2022) 13.03.2022

"Ще до повноліття тут всі ветерани": Святослав Вакарчук заспівав на львівському вокзалі. Це побачив і зняв кореспондент DW.

Вакарчук розповів, коли знову стане просто музикантом (17.07.2019) 17.07.2019

Святослав Вакарчук - один з найяскравіших виконавців на українській сцені. Навіщо він відмовляється від цього заради політики? Про це фронтмена гурту "Океан Ельзи" у Львові запитав кореспондент DW.
Що очікувати від Вакарчука-політика (відео)

Що очікувати від Вакарчука-політика (відео) 17.05.2019

Святослав Вакарчук оголосив, що йде на вибори до Верховної Ради зі своєю партією "Голос". Каже, що йде у парламент "знищити стару політику і творити нову". Що очікувати від Вакарчука-політика - у репортажі DW.
Коментар: У Святослава Вакарчука прорізався політичний Голос

Коментар: У Святослава Вакарчука прорізався політичний "Голос" 17.05.2019

Про другий похід в політику лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, а також про причини і наслідки цього кроку - журналіст Сергій Руденко спеціально для DW.

"Голос" Вакарчука: з чим співак іде у політику (16.05.2019) 16.05.2019

Фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук заявив про участь у виборах до Верховної Ради. За місця у парламенті боротиметься на чолі партії "Голос". Каже, що іде в Раду покінчити зі старою системою. Що очікувати від Вакарчука-політика - у репортажі DW.

"Голос" Вакарчука: з чим співак іде у політику (16.05.2019) 16.05.2019

Святослав Вакарчук оголосив, що йде на вибори до Верховної Ради зі своєю партією "Голос". Каже, що йде у парламент "знищити стару політику і творити нову".
Вакарчук натякнув на можливу участь у виборах: Незабаром ви дізнаєтеся більше

Вакарчук натякнув на можливу участь у виборах: "Незабаром ви дізнаєтеся більше" 23.01.2019

Святослав Вакарчук заявив, що хотів би привести в українську політику більше нових облич. Утім, музикант поки не оголосив чітко про намір боротися за крісло президента.

Андрій Бондар: Оскар і Рожева Пані, або Бути і залишатися людьми

Андрій Бондар: "Оскар і Рожева Пані", або Бути і залишатися людьми 12.10.2015

"Мистецтво має одну велику перевагу перед всіма іншими видами людської діяльності. Мистецтво вміє кричати", - Андрій Бондар, спеціально для DW.
Львів'яни та донеччани разом за мовну солідарність

Львів'яни та донеччани разом за мовну солідарність 26.02.2014

Донецькі активісти підтримали ініціативу львів’ян - разом виступити проти мовних спекуляцій політиків. Львів’яни закликали жителів свого міста розмовляти один день російською, а донеччани своїх - українською.
Кого з українських виконавців можна почути в Європі?

Кого з українських виконавців можна почути в Європі? 21.10.2013

Про Україну пересічний європеєць знає небагато. Так само, як і про українську музику. Кого з українських виконавців можна почути в Європі і що потрібно, аби українська музика звучала не лише в Україні?
«Океан Ельзи» в Німеччині: хотілося б приїхати ще

«Океан Ельзи» в Німеччині: хотілося б приїхати ще 13.10.2009

У Німеччині пройшли концерти гурту «Океан Ельзи». Музикантам сподобалося, але, схоже, особливих закордонних амбіцій гурт не плекає. Принаймні це – «не самоціль», каже фронтмен гурту Святослав Вакарчук.
Чи піде німецький меломан на «Океан Ельзи»?

Чи піде німецький меломан на «Океан Ельзи»? 08.10.2009

У Німеччині відбудуться три концерти гурту «Океан Ельзи». Організатором виступає Союз українських студентів Німеччини. Український гурт виступатиме 9-11 жовтня в Мюнхені, Кельні та Гамбурзі.
Пісні помаранчевої революції в Німеччині

Пісні помаранчевої революції в Німеччині 24.02.2005

Від наступного понеділка у Німеччини й Австрії можна буде придбати компакт-диск ”Україна – пісні помаранчевої революції”. Уперше німецькомовна аудиторія може почути одразу кількох провідних сучасних виконавців з України.