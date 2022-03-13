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Океан Ельзи - український рок-гурт.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Океан Ельзи". Український рок-гурт "Океан Ельзи" було створено 1994 року. Його лідером є Святослав Вакарчук. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук заявив про участь у виборах до Верховної Ради. За місця у парламенті боротиметься на чолі партії "Голос". Каже, що іде в Раду покінчити зі старою системою. Що очікувати від Вакарчука-політика - у репортажі DW.