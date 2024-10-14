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Рейд після концерту "ОE": у ТЦК прокоментували затримання

Олена Перепадя
14 жовтня 2024 р.

У Київському ТЦК заявили, що біля "Палацу спорту" громадян затримували співробітники Національної поліції, а конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців не було.

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Банер із закликом до мобілізації, Київ
Банер у Києві з закликом до мобілізаціїФото: Sopa/Sipa/picture alliance

Київський міський територіальний центр комплектування (ТЦК) прокоментував рейд біля "Палацу спорту" після концерту "Океану Ельзи" (ОЕ). Там заявили, що заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно з часу введення в дію закону про мобілізацію у зв'язку з уведенням в країні правового режиму воєнного стану. 

"Затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було", - відповіли в ТЦК 13 жовтня на запит державного інформаційного агентства "Укрінформ".

Рейд ТЦК біля "Палацу спорту" після концерту "Океану Ельзи"

Ввечері 11 жовтня співробітники ТЦК провели рейд біля "Палацу спорту" після концерту "ОЕ". Деяких чоловіків затримували та саджали до поліцейських авто. За даними ЗМІ, кількох чоловіків, у яких правоохоронці виявили проблеми з документами, або які відмовлялися їх показати, правоохоронці затримали і відвезли у ТЦК.

Крім того, у соціальних мережах користувачі  зазначали, що поліцейські з представниками ТЦК також провели рейди в клубах і ресторанах Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького. Зокрема, перевірки провели у ресторанах Goodwine та Avalon у Києві і "Че бар", "Аргентина", "Лобстер" - у Харкові.

Нагадаємо, після набуття чинності нового законодавства про мобілізацію, представники поліції можуть перевіряти документи у чоловіків мобілізаційного віку.

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