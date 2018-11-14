 ОЗХЗ зберегла за собою право називати винних у хімічних атаках | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2018

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Новини

ОЗХЗ зберегла за собою право називати винних у хімічних атаках

Переважна більшість членів ОЗХЗ відхилили пропозицію Росії позбавити організацію повноважень встановлювати винних у застосуванні хімічної зброї.

Штаб-квартира ОЗХЗ в Гаазі

Штаб-квартира ОЗХЗ в Гаазі

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) зможе і надалі виявляти винних у хімічних атаках. Пропозицію Росії позбавити організацію цих повноважень відхилили у вівторок, 20 листопада. Під час голосування 82 делегати конференції країн-учасниць ОЗХЗ в Гаазі не підтримали російську пропозицію. Лише 30 делегатів підтримали внесений РФ проект рішення, повідомляє агенція новин Reuters.

Нагадаємо, напередодні представники США і Великобританії звинуватили РФ у спробах перешкодити боротьбі проти застосування хімзброї. Натомість постійний представник РФ при ОЗХЗ Олександр Шульгін заявив 19 листопада, що мандат організації не передбачає атрибутивної функції, і запропонував створити спеціальну групу експертів, яка б і вирішила, чи слід наділяти організацію атрибутивним механізмом. Саме він і передбачає встановлення винних у хімічних атаках.

Нині ОЗХЗ працює над формуванням експертної групи, що має встановити винних у застосуванні хімічної зброї, перш за все в Сирії. Група, що складатиметься з 10 осіб, розпочне роботу наступного року.

Як повідомлялося, у червні цього року на екстреній сесії ОЗХЗ, попри опір Росії та її союзників, було ухвалено резолюцію, що дозволяє ОЗХЗ називати винних у застосуванні бойових отруйних речовин. До 2017 року відповідним мандатом володіла група експертів ООН і ОЗХЗ, однак через те, що Росія наклала вето під час голосування в Раді безпеки ООН, цей мандат не було подовжено.

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