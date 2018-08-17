Одного з підозрюваних у справі Гандзюк відпустили з-під варти - адвокат

Справу щодо Миколи Новікова, якого підозрювали в причетності до нападу на радницю мера Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, закрито, а його само відпустили з-під варти. Про це повідомила сестра Новикова та його адвокат Камілжан Шадманов. Адвокат зазначив, що в середу, 22 серпня, суд повинен був розглядати апеляцію на арешт Новикова, але прокурор на засіданні повідомив про закриття справи. "Щодо мого підзахисного справу закрито, звинувачення знято", - наводить слова адвоката агентство "Українські новини". Захисник також повідомив, що Новіков вийшов з-під варти. Мотиви закриття справи адвокат відмовився назвати, пославшись на таємницю слідства.

Раніше у цей же день голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що у причетності до нападу на Гандзюк підозрюються шестеро осіб. Князєв при цьому уточнив, що саме в цей день двом підозрюваним суд обиратиме запобіжний захід.

Як повідомлялося, 31 липня радницю мера Херсона Катерину Гандзюк невідомий зловмисник облив великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. Наступного дня постраждалу літаком доправили на лікування до Києва.

На початку серпня генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що слідство у справі замаху на вбивство Гандзюк передано до СБУ. Як повідомлялося, 3 серпня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що поліція затримала підозрюваного у нападі на активістку. 17 серпня Нацполіція спільно зі Службою безпеки України затримали ще двох підозрюваних. Тоді директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко розповів, що серед двох затриманих є чоловік, який був зафіксований камерами спостереження в момент купівлі сірчаної кислоти. Згодом українські правоохоронці заявили про затримання ще кількох осіб, підозрюваних слідством у скоєнні замаху. 20 серпня поліція повідомила про загалом п'ятьох підозрюваних у справі.