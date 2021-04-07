 Один український військовий загинув на Донбасі - ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2021

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Один український військовий загинув на Донбасі - ООС

Один український військовий загинув через обстріли проросійських бойовиків біля Пісків та Водяного. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.

Українські військові біля населеного пункту Гнутове

Українські військові біля населеного пункту Гнутове

Станом на ранок четверга, 8 квітня, проросійські бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього один український військовий загинув, повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил (ООС).

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За цими даними, бойовики стріляли по позиціях українських військовослужбовців неподалік населених пунктів Піски та Водяне на Приазов'ї з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. В районі Водяного проросійські бойовики обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру, додали в ООС.

Протягом 7 квітня було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку ОРДЛО. Бойовики обстріляли українських військових біля селищ Піски і Опитне  з мінометів 82-го та 120-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине, Талаківка та Водяне бойовики використали гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, зазначили в ООС.

Водночас представники самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" заявили про обстріли з боку українських військ. Про поранених чи вбитих не повідомляється. 

Нагадаємо, 6 квітня внаслідок обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще один помер через підрив на невідомому вибуховому пристрої. 5 квітня було вбито двох українських військових, а 26 березня - чотирьох.

Як повідомлялося, напередодні на екстреному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі, сторони підтвердили прихильність дотриманню режиму припинення вогню, однак не змогли узгодити текст спільної заяви. Про це за підсумками засідання повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. За його словами, підтримку режиму припинення вогню не вдалося документально зафіксувати через позицію Росії і представників ОРДЛО.

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