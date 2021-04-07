Один український військовий загинув на Донбасі - ООС

Станом на ранок четверга, 8 квітня, проросійські бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього один український військовий загинув, повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил (ООС).

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За цими даними, бойовики стріляли по позиціях українських військовослужбовців неподалік населених пунктів Піски та Водяне на Приазов'ї з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. В районі Водяного проросійські бойовики обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру, додали в ООС.

Протягом 7 квітня було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку ОРДЛО. Бойовики обстріляли українських військових біля селищ Піски і Опитне з мінометів 82-го та 120-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине, Талаківка та Водяне бойовики використали гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, зазначили в ООС.

Водночас представники самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" заявили про обстріли з боку українських військ. Про поранених чи вбитих не повідомляється.

Нагадаємо, 6 квітня внаслідок обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще один помер через підрив на невідомому вибуховому пристрої. 5 квітня було вбито двох українських військових, а 26 березня - чотирьох.

Як повідомлялося, напередодні на екстреному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі, сторони підтвердили прихильність дотриманню режиму припинення вогню, однак не змогли узгодити текст спільної заяви. Про це за підсумками засідання повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. За його словами, підтримку режиму припинення вогню не вдалося документально зафіксувати через позицію Росії і представників ОРДЛО.

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