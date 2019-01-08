Одеського активіста Олега Михайлика прооперували в Німеччині

У Німеччині в п'ятницю, 11 січня, прооперували одеського активіста Олега Михайлика, на якого було скоєно замах у вересні 2018 року. Під час операції вилучили кулю, повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

За цими даними, Нацполіція надіслала до Генеральної прокуратури України документи, необхідні для збереження речового доказу - кулі. "Усі документи, перекладені на німецьку мову, 10 січня були направлені до Генеральної прокуратури України. Наразі всі матеріали отримали компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина", - зазначено в повідомленні.

Раніше, одразу після отримання інформації про заплановану операцію, Нацполіція звернулася каналами Інтерполу до компетентних органів ФРН. Німецьких правоохоронців повідомили про необхідність збереження речових доказів.

Нагадаємо, що 22 вересня 2018 року невідомі скоїли напад на одеського громадського активіста, голову міської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика. Постраждалого госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

25 вересня правоохоронці затримали трьох осіб, підозрюваних у замаху на Михайлика. Київський райсуд Одеси 27 вересня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави підозрюваним у замаху на вбивство Михайлика - трьом громадянам Грузії.

У грудні 2018 року посол Німеччини в Україні Ернст Райхель повідомив, що уряд Німеччини вирішив організувати й оплатити лікування Михайлика.