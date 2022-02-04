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Овочі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "овочі".

Овочами називають їстивні частини рослин. Овочі належать до основних продуктів харчування людини. Овочі цінуються передусім завдяки вмісту в них вітамінів, мінеральних речовин. Рослинна клітковина є важливою для покращення функції травлення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Гідропоніка: як створити ферму на балконі (03.02.2022) 04.02.2022

Без ґрунту і з більшим врожаєм. Гідропоніка стає дедалі популярнішою. Ось як можна вирощувати здорову та екологічно чисту їжу в себе вдома.

Комахи замість пестицидів рятують рослини від шкідників (04.01.2022) 04.01.2022

Замість пестицидів овочі рятують від шкідників... комахи. Вже 100 видів комах "працевлаштовані" у сільському господарстві. Найбільший виробник помідорів у Франції "найняв" клопів, аби оберігати овочі від тлі.
Фермерство майбутнього за допомогою... риб (відео)

Фермерство майбутнього за допомогою... риб (відео) 29.10.2021

Свіжі овочі без пестицидів як фермерство майбутнього. У Нідерландах запустили стартап Phood Farm, який поєднав вирощування рослин без ґрунту з розведенням риб. Ось як це працює.

Аквапоніка: фермерство за допомогою… риб (22.10.2021)

Аквапоніка: фермерство за допомогою… риб (22.10.2021) 22.10.2021

Свіжі овочі без пестицидів як фермерство майбутнього. У Нідерландах запустили стартап Phood Farm, який поєднав вирощування рослин без ґрунту з розведенням риб. Це називається аквапоніка - система, яку можна створити навіть на власному балконі чи в саду.

У Франції забороняють пластикове пакування майже всіх овочів та фруктів

У Франції забороняють пластикове пакування майже всіх овочів та фруктів 11.10.2021

Очікується, що повна заборона пластикового пакування для овочів та фруктів вступить у силу в 2026 році. Поки ж правило стосується низки асортименту.

Особливості німецької кухні: що їдять німці (відео)

Особливості німецької кухні: що їдять німці (відео) 22.02.2021

Що німці їдять на сніданок, обід, вечерю, а чим перекушують? Чим особливий німецький десерт? Які овочі і фрукти в ФРН найпопулярніші? Чи багато людей користуютсья фастфудами? З'ясовувала репортерка DW Рейчел Стюарт.

Особливості німецької кухні: головні страви німців (17.02.2021)

Особливості німецької кухні: головні страви німців (17.02.2021) 17.02.2021

Що німці їдять на сніданок, обід, вечерю, а чим перекушують? Чим особливий німецький десерт? Які у ФРН найпопулярніші овочі і фрукти? Чи багато людей користуються фастфудами? І взагалі - що вирізняє німецьку кухню, з'ясовувала репортерка DW Рейчел Стюарт.

Улюблені овочі німців (фотогалерея)

Улюблені овочі німців (фотогалерея) 13.11.2020

Савойська капуста, кольрабі чи корінь пертрушки - для німців це цілком звичайні овочі, а для багатьох іноземців - екзотика. Розповідаємо про деякі з них.
Улюблені овочі німців

Улюблені овочі німців 13.11.2020

Савойська капуста, кольрабі чи корінь петрушки - для німців це цілком звичайні овочі, а для багатьох іноземців - екзотика. Розповідаємо про деякі з них.
У ОАЕ навчилися вирощувати овочі та фрукти без води та ґрунту. У чому секрет?

У ОАЕ навчилися вирощувати овочі та фрукти без води та ґрунту. У чому секрет? 28.07.2020

Вертикальне сільське господарство повинне вирішити проблему забезпечення овочами та фруктами населення Об'єднаних Арабських Еміратів та регіону. Як воно залежить від довкілля і як впливає на нього - у матеріалі DW.

Зелений сад і нові робочі місця - замість сміттєзвалища (15.07.2020) 15.07.2020

Перетворити сміттєзвалище на сад, заодно створивши нові робочі місця та забезпечивши людей продуктами харчування. Те, що не вдається владі Південно-Африканської Республіки, зумів за підтримки громади ентузіаст-садівник.

Найбільша ферма Європи на даху (06.07.2020) 06.07.2020

Помідори та огірки, вирощені на балконі - дитячі забавки у порівнянні з тим, що можна побачити в Парижі. У французькій столиці створили найбільшу міську ферму на дахах будинків. За такими фермами - майбутнє, кажуть експерти.
Що робити фермерам з овочами, коли закриті ринки? (відео)

Що робити фермерам з овочами, коли закриті ринки? (відео) 27.04.2020

Через закриті на карантин продовольчі ринки українські фермери не можуть реалізувати сезонні овочі та іншу сільськогосподарську продукцію. Тонни непроданої городини опинилися на стихійних сміттєзвалищах.

Закриті ринки і тонни овочів на смітниках: що робити фермерам? (27.04.2020) 27.04.2020

Через закриті на карантин продовольчі ринки українські фермери не можуть реалізувати сезонні овочі та іншу сільськогосподарську продукцію. Тонни непроданої городини опинилися на стихійних сміттєзвалищах, а українцям доводиться переплачувати за ці ж продукти в супермаркетах. Фермери вважають це безглуздям і дискримінацією. Дивіться чому.
Коронавірус: як зменшити ризик зараження в супермаркеті

Коронавірус: як зменшити ризик зараження в супермаркеті 24.03.2020

Чи можна брати візок для закупів? А в магазині брати упаковки чи свіжі овочі, якщо їх могли торкатися інші? Чи безпечно користуватись готівкою на касі? Відповіді на ці запитання у добірці DW.
Броколі, капуста та кале: джерела молекул, що стримують рак

Броколі, капуста та кале: джерела молекул, що стримують рак 21.05.2019

Науковці виявили, що хрестоцвітні містять молекули, які здатні блокувати гени, що стимулюють розвиток раку. Це допоможе розробити нові підходи у лікуванні ракових захворювань.

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