Аквапоніка: фермерство за допомогою… риб (22.10.2021)

Свіжі овочі без пестицидів як фермерство майбутнього. У Нідерландах запустили стартап Phood Farm, який поєднав вирощування рослин без ґрунту з розведенням риб. Це називається аквапоніка - система, яку можна створити навіть на власному балконі чи в саду.