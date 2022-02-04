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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "овочі".
Овочами називають їстивні частини рослин. Овочі належать до основних продуктів харчування людини. Овочі цінуються передусім завдяки вмісту в них вітамінів, мінеральних речовин. Рослинна клітковина є важливою для покращення функції травлення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Свіжі овочі без пестицидів як фермерство майбутнього. У Нідерландах запустили стартап Phood Farm, який поєднав вирощування рослин без ґрунту з розведенням риб. Це називається аквапоніка - система, яку можна створити навіть на власному балконі чи в саду.
Що німці їдять на сніданок, обід, вечерю, а чим перекушують? Чим особливий німецький десерт? Які у ФРН найпопулярніші овочі і фрукти? Чи багато людей користуються фастфудами? І взагалі - що вирізняє німецьку кухню, з'ясовувала репортерка DW Рейчел Стюарт.
Вертикальне сільське господарство повинне вирішити проблему забезпечення овочами та фруктами населення Об'єднаних Арабських Еміратів та регіону. Як воно залежить від довкілля і як впливає на нього - у матеріалі DW.
Через закриті на карантин продовольчі ринки українські фермери не можуть реалізувати сезонні овочі та іншу сільськогосподарську продукцію. Тонни непроданої городини опинилися на стихійних сміттєзвалищах, а українцям доводиться переплачувати за ці ж продукти в супермаркетах. Фермери вважають це безглуздям і дискримінацією. Дивіться чому.