Сучасна та екологічна: теплиця XXL у Німеччині

ПанорамаНімеччинаСучасна та екологічна: теплиця XXL у Німеччині To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПанорамаНімеччинаКрістіан Пріцеліус04.09.20234 вересня 2023 р.Найбільша теплиця Європи - як 80 футбольних полів завбільшки. Тут зрошують рослини дощовою водою і обігрівають приміщення за допомогою відходів із деревини. Сімейний бізнес на півночі Німеччини процвітає. Дивіться, як усе це виглядає зсередини.https://p.dw.com/p/4VOkhРеклама