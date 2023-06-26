Сучасна та екологічна: теплиця XXL у Німеччині

Крістіан Пріцеліус

04.09.2023 4 вересня 2023 р.

Найбільша теплиця Європи - як 80 футбольних полів завбільшки. Тут зрошують рослини дощовою водою і обігрівають приміщення за допомогою відходів із деревини. Сімейний бізнес на півночі Німеччини процвітає. Дивіться, як усе це виглядає зсередини.