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ПанорамаНімеччина

Сучасна та екологічна: теплиця XXL у Німеччині

Крістіан Пріцеліус
4 вересня 2023 р.

Найбільша теплиця Європи - як 80 футбольних полів завбільшки. Тут зрошують рослини дощовою водою і обігрівають приміщення за допомогою відходів із деревини. Сімейний бізнес на півночі Німеччини процвітає. Дивіться, як усе це виглядає зсередини.

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