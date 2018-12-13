Об'єднавчий собор православних церков: як він відбуватиметься

15 грудня у Соборі Святої Софії в Києві відбудеться об'єднавчий собор православних церков України. Мета цього заходу - обрати предстоятеля Української православної церкви та встановити її статут. Про участь у об'єднавчому соборі вже повідомили в Українській православній церкві Київського патріархату (УПЦ КП) та Українській автокефальній православній церкві (УАПЦ).

Саме обраний на соборі предстоятель новоствореної української помісної церкви має отримати 6 січня 2019 року томос про автокефалію Української православної церкви. Планується, що томос передасть у Константинополі Вселенський патріарх Варфоломій І після божественної літургії - спільної служби Вселенського патріарха й предстоятеля української помісної церкви, зазначається в повідомленні УПЦ КП. За томосом до Константинополя планує поїхати і президент України Петро Порошенко.

Лист з Константинополя

Сам собор відбувається на запрошення Вселенського патріарха Варфоломія, яке він надіслав всім православним архієреям України. У листі Варфоломій запропонував кожному запрошеному українському архієрею взяти з собою на об'єднавчий собор одного клірика та одного монаха або мирянина. Кожен з цих трьох запрошених повинен отримати право голосу для формування бюлетеня з трьох кандидатів та для встановлення статуту майбутньої церкви.

Спершу всі учасники собору визначать трьох головних претендентів, а потім тільки архієреї таємним голосуванням оберуть предстоятеля української помісної церкви.

Головуватиме на соборі спеціально призначений Константинополем екзарх - митрополит Гальський Емануїл. Утім, на думку Варфоломія, вшанувати собор своєю присутністю мають не лише представники духовенства, адже на цей виключно релігійний за своїм характером захід має прибути й "високодостойний", як зазначається в запрошенні, президент України Петро Порошенко. Крім того, у листі наголошується на "історичній відповідальності щодо відновлення єдності церковного тіла України".

Вселенський патріарх Варфоломій І запросив до участі в Об'єднавчому соборі всіх православних архієреїв України

На додачу синод Вселенського патріархату запропонував також і проект статуту майбутньої помісної церкви. Церкви в Україні мають до об'єднавчого собору його обговорити, щоб 15 грудня затвердити у кінцевій редакції. У статуті будуть, зокрема, визначені механізми функціонування церкви та повноваження її керівних органів. За даними ЗМІ, наразі передбачається, що устрій нової української церкви не буде патріаршим, її очолюватиме митрополит чи архієпіскоп.

Демарш УПЦ МП на "нахабство"

Утім, на запрошення з Константинополя відгукнилися не всі православні архієреї України. Приміром, керівництво Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), яке раніше розірвало євхаристичне спілкування з Константинополем, визнало за краще не брати участь у цьому соборі. Ще 7 грудня синод УПЦ МП не дозволив своїм священикам та вірянам брати участь в об'єднавчому соборі.

Сам предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій повернув Вселенському патріарху Варфоломію письмове запрошення для участі в соборі. Станом на ранок 14 грудня аналогічний крок вчинили 56 архієреїв УПЦ МП.

В УПЦ МП відмовилися від участі в Об'єднавчому соборі й не дозволили своїм священикам та вірянам брати в ньому участь

В УПЦ МП до того ж звинуватили Варфоломія в "нахабстві", бо той начебто "наважився диктувати архієреям" УПЦ МП. Також в УПЦ МП вкотре закинули Вселенському патріарху Варфоломію "неканонічні" дії щодо України.

Крім того, щоби ще раз нагадати українській владі про принцип невтручання влади світської у життя церкви, зранку 14 грудня УПЦ МП провела молебень поблизу будівлі Верховної Ради України. На молебень зібралося кілька десятків вірян, повідомила агенція новин "Інтерфакс-Україна". Про проведення аналогічних заходів "материнською" структурою УПЦ МП - Російською православною церквою (РПЦ) - поблизу будівлі Державної Думи Росії у Москві не повідомляється.

Попри таку позицію керівництва УПЦ МП, ще в листопаді 2018 року в адміністрації президента України Петра Порошенка повідомили про його зустріч з кількома ієрархами УПЦ МП. У тодішньому повідомленні прес-служби Порошенка зазначалося, що ці ієрархи готові приєднатися до Української православної церкви.

Тож не виключено, що всупереч волі керівництва, до об'єднавчого собору приєднаються також і деякі з архієреїв УПЦ МП.

УПЦ КП: До собору готові!

Натомість УПЦ КП провела 13 грудня архієрейський собор, на якому під головуванням її очільника Філарета було вирішено відгукнутися на "благословення" з Константинополя та взяти участь "у соборі в складі єпископату, представників від кліру, мирян та ченців". На цьому соборі визначили єдиного кандидата на посаду предстоятеля майбутньої єдиної помісної церкви, повідомив речник УПЦ КП Євстратій Зоря. Архієпископ однак відмовився назвати його ім'я та пояснив, що кандидата представлять під час об'єднавчого собору.

Того ж дня агентство новин "Інтерфакс-Україна", посилаючись на власне анонімне джерело в УПЦ КП, повідомило, що на об'єднавчому соборі від Київського патріархату буде "дві кандидатури". Хоч очільник УПЦ КП Філарет запропонував "єдиного кандидата" - митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка), не виключено, що претендувати на пост предстоятеля церкви може також митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич). Останній має підтримку архієреїв, зазначило джерело.

Євстратій Зоря також розповів, що комісія представників православних церков України, яка готує об'єднавчий собор, розглянула проект статуту майбутньої помісної церкви. "Дискутували, деякі речі збережені, деякі речі змінені, дещо відкинуто", - сказав Зоря.

Дивитись відео 01:14 Now live 01:14 хв Поділитись Об'єднавчий cобор: як даватимуть томос? (05.12.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/39WkE Об'єднавчий cобор: як даватимуть томос? (05.12.2018)