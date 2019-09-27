ОБСЄ: Розведення сил у Золотому та Петрівському почнеться 7 жовтня

Розведення сил у місті Золоте Луганської області та селі Петрівське Донецької області розпочнеться 7 жовтня, заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Зайдік (Martin Sajdik). "Тристоронній контактній групі вдалося визначити конкретну дату - 7 жовтня - для відновлення розведення сил і засобів на ділянках Золоте і Петрівське", - сказав він у вівторок, 1 жовтня. За його словами, і цей крок, і підписання "формули Штайнмаєра" були зроблені на вимогу "нормандської четвірки".

Зайдік також уточнив, яким чином було погоджено "формулу Штайнмаєра". "За рекомендацією політичних радників "нормандської четвірки" від 11 вересня сьогодні члени Тристоронньої контактної групи, а також представники окремих районів Донецької та Луганської областей листами на мою адресу підтвердили текст "формули Штайнмаєра", - заявив спецпредставник ОБСЄ, відповідаючи на запитання про те, в який формі зафіксовано "формулу Штайнмаєра". Він уточнив, що під кожним листом стоять підписи авторів.

Перед цим президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення на зустрічі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому. "Хочу заспокоїти місцеве населення. Я особисто гарантую, що ви будете захищені, й відведення військових ніяк не вплине на вашу безпеку. Прикладом цього є - ви знаєте прекрасно ситуацію в Станиці Луганській, де відбулося успішне розведення військ", - сказав він.

Зеленський також нагадав, що у Станиці Луганській наразі триває відбудова пішохідного моста через Сіверський Донець, яким проходить лінія розмежування. За його словами, спорудження моста планується до кінця листопада поточного року.

Дивитись відео 05:26 Поділитись Крок до миру на Донбасі чи капітуляція? Золоте в очікуванні розведення сил (23.09.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Q78J Крок до миру на Донбасі чи капітуляція? Золоте в очікуванні розведення сил (23.09.2019)