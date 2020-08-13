 ОБСЄ закликає владу Білорусі не порушувати права людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2020

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ОБСЄ закликає владу Білорусі не порушувати права людини

Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі закликав білоруську владу не порушувати прав людини та дотримуватися свої міжнародних зобов'язань.

ОБСЄ закликає владу Білорусі не порушувати права людини

Прапори країн-членів ОБСЄ

Голова Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Георгій Церетелі в четвер, 13 серпня, закликав білоруську владу припинити використання репресивної тактики та повною мірою дотримуватися міжнародних стандартів у сфері прав людини.

Нагадуючи про міжнародні зобов'язання Білорусі, Церетелі наголосив на тому, що репресії та переслідування опонентів є неприйнятними та суперечать принципам ОБСЄ. Що зараз потрібно, так це деескалація та діалог, зазначив він. На його думку, події в Білорусі після виборів свідчать про потребу глибинних структурних реформ у цій країні. 

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Церетелі також нагадав, що Білорусь як член ОБСЄ гарантує, зокрема, дотримання права на мирні зібрання та свободу слова. "Я закликаю владу забезпечити повагу до цих прав і свобод, а також невідкладно звільнити тих, хто був незаконно затриманий в останні дні", - сказав голова ПА ОБСЄ, заяву якого наводить офіційний сайт ПА ОБСЄ.

Серйозні порушення зобов'язань

Церетелі також вказав на те, що серйозними порушеннями міжнародних зобов'язань Білорусі є також жорстоке поводження із затриманими, напади на журналістів, відключення інтернету та блокування доступу до соціальних мереж.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) обіцяє посилити тиск на владу Білорусі. Раніше із засудженням дій білоруської влади виступили ЄС, НАТО, США тощо.

У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту, під час яких відбувалися сутички демонстрантів із представниками правоохоронних органів, що супроводжувалися жорстокими затриманням протестувальників. Утім, протягом 13 серпня акції у Мінську та інших містах Білорусі носили мирний характер. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за попередніми даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихоновська - 10,9 відсотка.

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Станом на ранок 13 серпня загальна кількість затриманих у Білорусі внаслідок акцій протесту досягла 6,7 тисячі осіб. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, 12 серпня стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту.

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