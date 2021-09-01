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Облігації

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "облігації".

Облігація - емісійний цінний папір. Облігації належать до найдавніших цінних папері. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна погасила єврооблігації на понад 1,3 мільярда доларів США

Україна погасила єврооблігації на понад 1,3 мільярда доларів США 01.09.2021

До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 3,6 мільярда доларів США, зазначили у міністерстві фінансів.
Санкції США щодо держборгу РФ набули чинності

Санкції США щодо держборгу РФ набули чинності 14.06.2021

Фінансовим організаціям США заборонено брати участь в первинних розміщеннях російських держоблігацій, випущених після 14 червня Банком Росії, Фондом національного добробуту або російським мінфіном.
Продав-купив ОВДП і не повідомив: Зеленський зізнався у порушенні закону

Продав-купив ОВДП і не повідомив: Зеленський зізнався у порушенні закону 07.07.2020

У 2019 році сім'я президента України провела операції з продажу та купівлі облігацій внутрішньої державної позики на суми в понад п'ять мільйонів гривень і не внесла ці дані до реєстру декларацій.
Після рішення КС ФРН Суд ЄС попередив про загрозу правовому порядку

Після рішення КС ФРН Суд ЄС попередив про загрозу правовому порядку 08.05.2020

Рішення національних судів щодо діяльності органів ЄС може загрожувати єдності правового порядку блоку, наголосив Суд ЄС.

Падіння промислового виробництва в Україні. Чи врятує ситуацію штаб Милованова

Падіння промислового виробництва в Україні. Чи врятує ситуацію "штаб" Милованова 30.12.2019

Міністр економіки України заявив про створення штабу для боротьби з падінням промислового виробництва в країні, однак експерти попереджають - відомство має мало важелів для впливу на проблему.
Повернення інвесторів. Чому зміцнюється курс гривні

Повернення інвесторів. Чому зміцнюється курс гривні 01.08.2019

Іноземці скуповують українські державні облігації, стимулюючи зростання курсу гривні. Але довго це не триватиме, попереджають експерти.
ЄЦБ анонсував заходи для пожвавлення економіки Єврозони

ЄЦБ анонсував заходи для пожвавлення економіки Єврозони 25.07.2019

Базова відсоткова ставка залишається на попередньому рівні - 0,0 відсотка, вирішив головний Європейський центробанк. При цьому в ЄЦБ розглядають низку заходів, щоб стимулювати економіку Єврозони.

Курс гривні: чи вдарять вибори по гаманцях? (16.04.2019) 16.04.2019

Курс гривні навряд чи сильно зміниться від результатів виборів. Коливання курсу залежить не від того, хто стане наступним президентом України, а від сезонних факторів, вважають експерти.

Що відбувається з гривнею і чи справді її курс не тримають до виборів? (відео)

Що відбувається з гривнею і чи справді її курс не "тримають" до виборів? (відео) 15.03.2019

Перед виборами "вкидається" багато грошей, тому гривня стрімко зміцнилася, хоча останніми днями знову "просіла". Про це пишуть у деяких ЗМІ. Але Нацбанк запевняє, що ніхто курс "спеціально не утримує". Чи справді це так?

Фактчек DW: чи справді курс гривні не "тримають" до виборів? (14.03.2019) 14.03.2019

Перед виборами навмисно "вкидається" багато грошей, тому гривня стрімко подолала психологічну позначку 27 гривень за долар, хоча останніми днями знову "просіла". Про це пишуть у деяких ЗМІ та соцмережах. Натомість Нацбанк запевняє, що "курс гривні визначається ринком" і ніхто його "спеціально не утримує". Чи справді це так?
Суд ЄС: Європейський центробанк може викуповувати облігації

Суд ЄС: Європейський центробанк може викуповувати облігації 11.12.2018

Суд Європейського Союзу постановив, що придбання Європейським центральним банком облігацій не суперечить законодавству ЄС.
Борг Януковича: Україна виграла апеляцію у спорі з РФ у суді Англії

"Борг Януковича": Україна виграла апеляцію у спорі з РФ у суді Англії 14.09.2018

Апеляційний суд Англії повернув справу щодо "боргу Януковича" на новий розгляд до Високого суду Лондона. Тепер справу про стягнення боргу у 3 мільярди доларів на користь РФ слухатимуть у рамках повноцінної процедури.

Білорусь відмовилася від кредитів МВФ

Білорусь відмовилася від кредитів МВФ 10.09.2018

Білоруський уряд відмовився від кредитної програми Міжнародного валютного фонду. Мінськ і МВФ не дійшли згоди у термінах реалізації програми реформ.

ЄЦБ залишає незмінною рекордно низьку ставку

ЄЦБ залишає незмінною рекордно низьку ставку 14.06.2018

Базова відсоткова ставка залишається на попередньому рівні - 0,0 відсотка. Програма викупу державних облігацій буде згортатися.
ФРС США починає мільярдну програму скорочення активів

ФРС США починає мільярдну програму скорочення активів 21.09.2017

Фінансовий регулятор має намір з жовтня скорочувати свої вкладення в облігації та інші цінні папери на суму 10 мільярдів доларів на місяць. Водночас ФРС зберегла базову відсоткову ставку на колишньому рівні.
Київ до 23 червня оскаржить рішення суду в Лондоні щодо боргу перед РФ

Київ до 23 червня оскаржить рішення суду в Лондоні щодо боргу перед РФ 10.06.2017

Україна має намір подати апеляцію на рішення Високого суду Лондона у борговій суперечці Києва та Москви щодо облігацій у 3 мільярди доларів.

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