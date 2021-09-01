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Перед виборами "вкидається" багато грошей, тому гривня стрімко зміцнилася, хоча останніми днями знову "просіла". Про це пишуть у деяких ЗМІ. Але Нацбанк запевняє, що ніхто курс "спеціально не утримує". Чи справді це так?
Перед виборами навмисно "вкидається" багато грошей, тому гривня стрімко подолала психологічну позначку 27 гривень за долар, хоча останніми днями знову "просіла". Про це пишуть у деяких ЗМІ та соцмережах. Натомість Нацбанк запевняє, що "курс гривні визначається ринком" і ніхто його "спеціально не утримує". Чи справді це так?