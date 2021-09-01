Фактчек DW: чи справді курс гривні не "тримають" до виборів? (14.03.2019)

Перед виборами навмисно "вкидається" багато грошей, тому гривня стрімко подолала психологічну позначку 27 гривень за долар, хоча останніми днями знову "просіла". Про це пишуть у деяких ЗМІ та соцмережах. Натомість Нацбанк запевняє, що "курс гривні визначається ринком" і ніхто його "спеціально не утримує". Чи справді це так?