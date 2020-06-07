 Німцям виставлять рахунки за евакуацію з інших країн під час пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2020

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Новини

Німцям виставлять рахунки за евакуацію з інших країн під час пандемії

Під час пандемії COVID-19 міністерство закордонних справ Німеччини організувало повернення в країну 240 тисяч людей. Тепер вони мають заплатити за це.

Евакуація до Німеччини з австралійського Перта пасажирів круїзного лайнера, березень 2020 року

Евакуація до Німеччини з австралійського Перта пасажирів круїзного лайнера, березень 2020 року

Жителям Німеччини, яких влада евакуювала з інших країн під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, доведеться заплатити за своє повернення додому. Про це у суботу, 13 червня, повідомило міністерство закордонних справ ФРН. "Учасники будуть індивідуально поінформовані найближчими днями та тижнями про частку витрат, яку вони повинні сплатити", - зазначили у міністерстві, цитує агентство новин dpa.

Кампанія з повернення на батьківщину німців, що перебували під час спалаху коронавірусної інфекції за кордоном, почалася 17 березня. З того часу на батьківщину було повернуто 240 тисяч людей, з них 66 тисяч - за допомогою зафрахтованих МЗС літаків. Кошторис операції з повернення німців оцінювали в 100 мільйонів євро.

Як пояснили у міністерстві, згідно із законом про консульську службу доправлені додому повинні сплатити частину витрат на чартерні рейси. При визначенні суми, яку виставлять евакуйованим, врахують насупні фактори: відстань перельоту, середня ціна квитка на відповідний рейс та вартість подібних евакуаційних акцій в інших країнах-членах Євросоюзу.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що влада країни в майбутньому не евакуюватиме жителів країни, які заразяться коронавірусом під час відпусток за кордоном. Він виключив також ще одну таку акцію з повернення німців у разі припиненння авіасполучення.

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