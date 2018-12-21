 Німкеню обвинувачують у скоєнні воєнного злочину в Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2018

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Новини

Німкеню обвинувачують у скоєнні воєнного злочину в Іраку

Громадянка ФРН разом з чоловіком поневолили та вбили п'ятирічну дівчинку в Іраку. Генеральний прокурор ФРН обвинувачує її у воєнному злочині.

У відомстві генерального прокурора ФРН кажуть про достатню підозру щодо скоєння обвинуваченою воєнного злочину

У відомстві генерального прокурора ФРН кажуть про "достатню підозру" щодо скоєння обвинуваченою воєнного злочину

Генеральний прокурор ФРН Петер Франк (Peter Frank) висунув обвинувачення проти німецької громадянки, яка є прибічницею терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД), у скоєнні воєнного злочину в Іраку. 27-річну Дженніфер В. обвинувачують в тому, що разом з чоловіком вони утримували в якості рабині п'ятирічну дівчинку та вбили її. Як заявили у відомстві прокурора в п'ятницю, 28 грудня, існує "достатня підозра", що жінка як прибічниця ІД з ницих мотивів жорстоко вбила людину і тим самим вчинила воєнний злочин, передає агенція dpa.

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З понад тисячі ісламістів, які виїхали з ФРН воювати на боці ІД в Сирії та Іраку, близько половини мають німецьке громадянство, йдеться у відповіді уряду на запит фракції Лівої партії в Бундестазі. (20.05.2018)

Суд подовжив термін покарання ісламісту з німецьким паспортом Абделькаріму Е. Він їздив до Сирії, де приєднався до "Ісламської держави" і брав участь в катуваннях. (24.09.2018)

За даними слідства, з вересня 2014 року підозрювана перебувала в Іраку. Влітку 2015 року разом з чоловіком вони купили дівчинку, яку перетворили на рабиню. Коли дитина захворіла та через це справляла нужду в ліжку, чоловік прив'язав її надворі, де вона померла від спраги під палючим сонцем. "Обвинувачена дозволила чоловіку це скоїти та нічого не зробила для порятунку дівчинки", - йдеться у повідомленні слідчих.

Чоловік підозрюваної не є громадянином Німеччини і зараз не перебуває в країні. Жінка була затримана наприкінці січня 2016 року в Туреччині, звідки її депортували до ФРН. У червні 2018 року її знов затримали в Баварії під час спроби виїхати до Сирії. Після ретельного розслідування в липні прокуратура домоглася ордеру на арешт, який став першим щодо німецьких прибічниць ІД після повернення з Близького Сходу. 

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