Німеччина і Вишеградська четвірка домовилися відкрити кордони

Лідери урядів Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини виступили за покрокове зняття обмежень на перетин кордону між країнами, запроваджених для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Відповідної домовленості було досягнуто під час відеоконференції за участі канцлерки Анґели Меркель та голів урядів країн Вишеградської четвірки у вівторок, 19 травня.

Про конкретні терміни зняття обмежень не йшлося. За словами Зайберта, глави урядів погодилися, що їх скасовуватимуть настільки швидко, наскільки це дозволятиме ситуація з пандемією COVID-19, повідомляє агентство новин dpa.

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Меркель поговорила з Бабішем

Після відеоконференції відбулася розмова канцлерки ФРН з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, на якій йшлося про співпрацю у прикордонних районах двох держав. Меркель та Бабіш запевнили в бажанні якомога шивдше зняти пов'язані з коронавірусом обмеження для людей і бізнесу.

Також під час розмови Меркель докладно розповіла Бабішу про анонсований напередодні французько-німецький план створення 500-мільярдного фонду відновлення для економіки країн ЄС, які постраждали внаслідок пандемії COVID-19.

Німеччина хоче скасувати перевірки на кордонах у червні

Напередодні міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) провів відеоконференцію зі своїми колегами з Болгарії, Греції, Італії, Хорватії, Мальти, Австрії, Португалії, Словенії, Іспанії та Кіпру - країн, що належать до улюблених цілей німецьких туристів. Після розмови з міністрами Маас повідомив, що Німеччина планує з 15 червня зняти застереження щодо поїздок за кордон та замінить його відповідними вказівками для окремих країн. "Ми не можемо тривалий час зберігати застереження щодо поїздок за кордон для всього світу, - зазначив Маас. - Ми хочемо крок за кроком повертатися до нормалізації ситуації".

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) повідомив, що з 16 травня контроль на всіх німецьких кордонах стане вибірковим, а кордон з Люксембургом - знову прозорим. За його словами, метою німецького уряду є відновлення з середини червня вільного пересування в межах Європейського Союзу.