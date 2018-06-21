 Німеччина і Вишеградська четвірка домовилися відкрити кордони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2020

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Новини

Німеччина і Вишеградська четвірка домовилися відкрити кордони

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та глави урядів Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини виступили за поступове зняття обмежень на перетин кордонів, запроваджені через пандемію COVID-19.

Закритий кордон між Німеччиною та Польщею

Закритий кордон між Німеччиною та Польщею

Лідери урядів Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини виступили за покрокове зняття обмежень на перетин кордону між країнами, запроваджених для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Відповідної домовленості було досягнуто під час відеоконференції за участі канцлерки Анґели Меркель та голів урядів країн Вишеградської четвірки у вівторок, 19 травня.

Про конкретні терміни зняття обмежень не йшлося. За словами Зайберта, глави урядів погодилися, що їх скасовуватимуть настільки швидко, наскільки це дозволятиме ситуація з пандемією COVID-19, повідомляє агентство новин dpa.

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Меркель поговорила з Бабішем

Після відеоконференції відбулася розмова канцлерки ФРН з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, на якій йшлося про співпрацю у прикордонних районах двох держав. Меркель та Бабіш запевнили в бажанні якомога шивдше зняти пов'язані з коронавірусом обмеження для людей і бізнесу.

Також під час розмови Меркель докладно розповіла Бабішу про анонсований напередодні французько-німецький план створення 500-мільярдного фонду відновлення для економіки країн ЄС, які постраждали внаслідок пандемії COVID-19.

Німеччина хоче скасувати перевірки на кордонах у червні

Напередодні міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) провів відеоконференцію зі своїми колегами з Болгарії, Греції, Італії, Хорватії, Мальти, Австрії, Португалії, Словенії, Іспанії та Кіпру - країн, що належать до улюблених цілей німецьких туристів. Після розмови з міністрами Маас повідомив, що Німеччина планує з 15 червня зняти застереження щодо поїздок за кордон та замінить його відповідними вказівками для окремих країн. "Ми не можемо тривалий час зберігати застереження щодо поїздок за кордон для всього світу, - зазначив Маас. - Ми хочемо крок за кроком повертатися до нормалізації ситуації".

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) повідомив, що з 16 травня контроль на всіх німецьких кордонах стане вибірковим, а кордон з Люксембургом - знову прозорим. За його словами, метою німецького уряду є відновлення з середини червня вільного пересування в межах Європейського Союзу.

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