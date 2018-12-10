 Німеччина є четвертим найбільшим експортером зброї в світі - SIPRI | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2019

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Новини

Німеччина є четвертим найбільшим експортером зброї в світі - SIPRI

За підсумками останніх п'яти років Німеччина стала четвертим найбільшим експортером зброї в світі, свідчать дані Стокгольмського інституту проблем миру SIPRI.

Американські виробники зброї і надалі контролюють найбільшу частку світового ринку

Американські виробники зброї і надалі контролюють найбільшу частку світового ринку

Обсяги торгівлі зброєю в світі зросли у період часу 2014-2018 років порівняно з 2009-2013 роками на 7,8 відсотка. Про це в понеділок, 11 березня, повідомив Стокгольмський інститут проблем миру SIPRI. При цьому найбільшими експортерами зброї були США, Росія, Франція, Німеччина та Китай. За підсумками останніх п'яти років ці країни контролювали 75 відсотків світового ринку озброєнь.

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У 2018 році виробники зброї з Німеччини реалізували на зовнішніх ринках значно менше своєї продукції, ніж роком раніше. Тенденція скорочення експорту озброєнь простежується у ФРН вже третій рік поспіль. (28.12.2018)

З початку поточного року Туреччина стала значно менше імпортувати зброї з Німеччини. Ще 2016 року Анкара вважалася одним з провідних зовнішньоторговельних партнерів Берліна в питанні озброєнь. (30.09.2018)

На першому місці - США з 36 відсотками світового ринку, на другому - Росія (21 відсоток). Утім, експорт російської зброї у 2014-2018 роках скоротився на 17 відсотків порівняно з попереднім п'ятирічним періодом. Експерти пояснили це скороченням поставок озброєнь з РФ до Індії та Венесуели. На третьому місці - Франція (6,8 відсотка світового ринку), на четвертому - Німеччина (6,4 відсотка).

Головні імпортери німецької зброї - Південна Корея, Греція та Ізраїль. Найпопулярнішим типом великих озброєнь, що продає ФРН, є підводні човни. 

Загалом же серед імпортерів зброї в світі переважають близькосхідні країни, які в 2014-2018 роках збільшили закупівлі на 84 відсотки порівняно з попереднім аналогічним періодом. Зокрема, імпорт світового лідера із закупівлі зброї - Саудівської Аравії - зріс на 192 відсотки. Єгипет закупив зброї на 206 відсотків більше, Ізраїль - на 354 відсотки, а Катар - на 225 відсотків.

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