 Німеччина шкодує про плани США вийти з Договору про відкрите небо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2020

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Новини

Німеччина шкодує про плани США вийти з Договору про відкрите небо

У МЗС Німеччини визнають, що останніми роками у РФ "є труднощі" з виконанням Договору про відкрите небо. Утім, Берлін переконаний, що це не може виправдати вихід США з нього.

МЗС Німеччини шкодує про плани США вийти з Договору про відкрите небо, заявив його керівник Гайко Маас

МЗС Німеччини шкодує про плани США вийти з Договору про відкрите небо, заявив його керівник Гайко Маас

Міністерство закордонних справ Німеччини висловлює жаль з приводу рішення США про вихід з Договору про відкрите небо. Крім того, німецьке МЗС закликає Росію дотримуватися його у повному обсязі, щоб усунути ті причини, через які Вашингтон хоче з нього вийти. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Німеччини Гайко Маса (Heiko Maas) , поширеній у четвер, 21 травня.

"Договір є важливою частиною європейської архітектури контролю над озброєнням. Це сприяє безпеці та миру практично в усій північній півкулі. Ми можемо бачити, що в останні роки справді виникли труднощі з виконанням Договору з боку російської сторони. На наш погляд, це не виправдовує виходу (з Договору США - Ред.)", - зазначив глава МЗС Німеччини.

Маас наголосив, що вихід Вашингтона з цього Договору суттєво зменшить територію, на яку поширюється його дія, і через це ослабить його. Міністр додав, що рішення уряду США набирає чинності через півроку з моменту його ухвалення. "За цей час ми будемо інтенсивно працювати з нашими однодумцями, щоб уряд США переосмислив своє рішення", - розповів Маас. Він також зазначив, що Німеччина продовжуватиме дотримуватися Договору і робитиме "все можливе для його збереження".

У п'ятницю, 22 травня, НАТО планує провести екстрене засідання Ради НАТО через рішення США вийти з Договору про відкрите небо .

Трамп не виключає повернення до Договору або нові домовленості

Президент США Дональд Трамп заявив, що в майбутньому може розглянути як повернення на певних умовах до виконання Договору про відкрите небо, так і варіант з підготовкою нової угоди. "Є хороші шанси на те, щоб створити нову угоду, або зробити щось, що дозволить нам повернутися до первинного Договору", - сказав він журналістам, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Трамп наголосив, що "доти, поки вони (Росія. - Ред.) не виконуватимуть свої зобов'язання, ми будемо поза договором". Водночас президент зазначив, що попри такий розвиток подій, у нього "хороші стосунки з Росією. Ми разом працювали над вирішенням проблеми з нафтою (з обваленням цін на нафту. - Ред.)".

Договір про відкрите небо був підписаний у 1992 році та набув чинності у 2002 році. Він дає змогу 34 країнам-учасницям контролювати озброєння та поглиблювати довіру між країнами НАТО та колишніми державами Варшавського договору, дозволяючи військовим цих країн обопільне спостереження "від Владивостока до Ванкувера".  З моменту набуття його чинності було здійснено понад 1500 спостережних польотів.

Нагадаємо, минулого року США оголосили про вихід із Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, звинувативши Росію в його порушенні.

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