 Німеччина та ЄС готові допомогти Туреччині з мігрантами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2019

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Новини

Німеччина та ЄС готові допомогти Туреччині з мігрантами

Німеччина і Євросоюз запропонували Туреччині підтримку через різке зростання кількості мігрантів, які прибувають до Греції з цієї країни.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер заявив, що ФРН і ЄС готові допомогти Туреччині щодо мігрантів

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер заявив, що ФРН і ЄС готові допомогти Туреччині щодо мігрантів

Високопосадовці Німеччини та Євросоюзу у четвер, 3 жовтня, заявили, що пропонують підтримку уряду Туреччини через різке зростання кількості мігрантів, які прибувають до грецьких островів з турецького берега, повідомляє агенція dpa.

"Ми готові допомогти Туреччині в усьому, що їй потрібно", - заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer)  в Анкарі, де до нього приєднався комісар з питань міграції ЄС Дімітріс Аврамопулос. Вони зустрілися з турецьким міністром внутрішніх справ Сулейманом Сойлу.

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У розташованому на грецькому острові Лесбос таборі для біженців виникла пожежа, в якій загинули жінка разом з її дитиною. Потім у таборі дійшло до сутичок між мігрантами та поліцією. (30.09.2019)

Франція та Італія виступають за нову систему розподілу мігрантів по всьому Євросоюзу. Лідери країн дійшли відповідної згоди напередодні зустрічі міністрів МВС країн ЄС, що відбудеться наступного тижня. (19.09.2019)

У свою чергу, Аврамопулос додав, що через нещодавнє збільшення кількості нових мігрантів у Греції "є нагальна потреба у подальшому посиленні запобігання та виявлення нерегулярних виїздів з Туреччини".

Нагадаємо, в березні 2016 року ЄС і Туреччина уклали угоду щодо біженців, згідно з умовами якої Анкара взяла на себе зобов'язання із реадмісії біженців з Греції. За кожного повернутого шукача притулку Євросоюз зобов'язався взяти до себе одного сирійського біженця, який перебуває у Туреччині, однак не більше 72 тисяч, яких буде перерозподілено серед усіх країн ЄС.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово погрожував "відчинити ворота" і дозволити сирійцям виїхати з Туреччини до Європи, заявивши, що Анкара не може взяти на себе тягар прийому більшої кількості біженців. Туреччина заявляє, що прийняла у себе найбільшу у світі кількість біженців - понад 4 мільйони, з них 3,6 мільйона - із Сирії. Багато мігрантів намагаються потрапити з Туреччини на грецькі острови і потім в інші країни Європи.

Раніше уряд Греції заявив, що має на меті повернути 10 тисяч мігрантів до Туреччини до кінця 2020 року. 

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