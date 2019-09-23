Німеччина та ЄС готові допомогти Туреччині з мігрантами

Високопосадовці Німеччини та Євросоюзу у четвер, 3 жовтня, заявили, що пропонують підтримку уряду Туреччини через різке зростання кількості мігрантів, які прибувають до грецьких островів з турецького берега, повідомляє агенція dpa.

"Ми готові допомогти Туреччині в усьому, що їй потрібно", - заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) в Анкарі, де до нього приєднався комісар з питань міграції ЄС Дімітріс Аврамопулос. Вони зустрілися з турецьким міністром внутрішніх справ Сулейманом Сойлу.

У свою чергу, Аврамопулос додав, що через нещодавнє збільшення кількості нових мігрантів у Греції "є нагальна потреба у подальшому посиленні запобігання та виявлення нерегулярних виїздів з Туреччини".

Нагадаємо, в березні 2016 року ЄС і Туреччина уклали угоду щодо біженців, згідно з умовами якої Анкара взяла на себе зобов'язання із реадмісії біженців з Греції. За кожного повернутого шукача притулку Євросоюз зобов'язався взяти до себе одного сирійського біженця, який перебуває у Туреччині, однак не більше 72 тисяч, яких буде перерозподілено серед усіх країн ЄС.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово погрожував "відчинити ворота" і дозволити сирійцям виїхати з Туреччини до Європи, заявивши, що Анкара не може взяти на себе тягар прийому більшої кількості біженців. Туреччина заявляє, що прийняла у себе найбільшу у світі кількість біженців - понад 4 мільйони, з них 3,6 мільйона - із Сирії. Багато мігрантів намагаються потрапити з Туреччини на грецькі острови і потім в інші країни Європи.

Раніше уряд Греції заявив, що має на меті повернути 10 тисяч мігрантів до Туреччини до кінця 2020 року.