Німеччина продовжила ще на півроку контроль на кордоні з Австрією

Німеччина подовжила дію контролю на кордоні з Австрією ще на півроку. Держсекретар МВС ФРН поінформував про таке рішення очільника міністерства Горста Зеегофера (Horst Seehofer) представників інших країн Євросоюзу в п'ятницю, 12 жовтня, під час зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі, передає агенція dpa.

"Передумов для скасування контролю на внутрішніх кордонах на даний час ще немає", - зазначив в обґрунтуванні рішення Зеегофер. Контроль продовжено до 11 травня 2019 року. Раніше Австрія також подовжила дію контролю на своїх кордонах з Угорщиною та Словенією.

Європейська комісія наполягає на припиненні прикордонного контролю всередині Європейського Союзу. "Громадяни Європи мають вільно подорожувати. Я не можу уявити собі Європу із закритими кордонами", - заявляв раніше єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос.

Німеччина запровадила вибірковий контроль на кордоні з Австрією восени 2015 року після того, як десятки тисяч біженців попрямували до країн Західної Європи так званим "балканським маршрутом".

Зараз контроль на своїх кордонах здійснюють також Австрія, Франція, Швеція, Данія та Норвегія, яка не є членом Євросоюзу, але входить до Шенгенської зони. Вони пояснюють це проблемами з безпекою, що виникли внаслідок кризи біженців. Контроль запроваджується терміном на шість місяців, після цього його необхідно продовжувати на такий самий термін. Загалом до Шенгенської зони входять 26 країн, з них 22 країни є членами ЄС, між якими не повинно бути прикордонного контролю.

У липні у Баварії почала працювати прикордонна поліція. Вона здійснює вибіркові перевірки, які доповнюють роботу постійних контрольно-пропускних пунктів.

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