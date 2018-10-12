Німеччина продовжила ще на півроку контроль на кордоні з Австрією
Вибірковий контроль на кордоні між Німеччиною та Австрією здійснюватиметься принаймні до 11 травня 2019 року. Єврокомісія закликала відмовитися від прикордонного контролю всередині Шенгенської зони.
Контроль на кордоні Німеччини та Австрії на переході "Кіферсфельден", червень 2018 року
Німеччина подовжила дію контролю на кордоні з Австрією ще на півроку. Держсекретар МВС ФРН поінформував про таке рішення очільника міністерства Горста Зеегофера (Horst Seehofer) представників інших країн Євросоюзу в п'ятницю, 12 жовтня, під час зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі, передає агенція dpa.
"Передумов для скасування контролю на внутрішніх кордонах на даний час ще немає", - зазначив в обґрунтуванні рішення Зеегофер. Контроль продовжено до 11 травня 2019 року. Раніше Австрія також подовжила дію контролю на своїх кордонах з Угорщиною та Словенією.
Європейська комісія наполягає на припиненні прикордонного контролю всередині Європейського Союзу. "Громадяни Європи мають вільно подорожувати. Я не можу уявити собі Європу із закритими кордонами", - заявляв раніше єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос.
Німеччина запровадила вибірковий контроль на кордоні з Австрією восени 2015 року після того, як десятки тисяч біженців попрямували до країн Західної Європи так званим "балканським маршрутом".
Зараз контроль на своїх кордонах здійснюють також Австрія, Франція, Швеція, Данія та Норвегія, яка не є членом Євросоюзу, але входить до Шенгенської зони. Вони пояснюють це проблемами з безпекою, що виникли внаслідок кризи біженців. Контроль запроваджується терміном на шість місяців, після цього його необхідно продовжувати на такий самий термін. Загалом до Шенгенської зони входять 26 країн, з них 22 країни є членами ЄС, між якими не повинно бути прикордонного контролю.
Як українські прикордонники захищають кордони ЄС від біженців (05.09.2018)
Шляхами біженців: до Німеччини через Балкани
Мохаммед із Сирії
Курд за походженням і вчитель англійської за професією, Мохаммед тікає від війни в Сирії. Ми зустріли його посеред хаосу на вокзалі македонського містечка Гевгелія. Тут він хоче зареєструватися, щоб потім дістатися потягом або таксі до Сербії. Він добре знає, куди хоче потрапити, і запитує: "Чи можна буде в Німеччині працювати, спілкуючись англійською мовою?"
Шляхами біженців: до Німеччини через Балкани
Заман із Марокко
Чоловік із привітною усмішкою уже мешкав у Афінах - чотири роки без документів. "Але тамтешні поліцейські - справжні расисти", - каже він. Тому Заман приєднався до потоку біженців. Хоча війни в його країні немає, чоловік прагне перетнути неподалік від македонського села Табановце кордон із Сербією. "Сподіваюся, я знайду в Німеччині порядну роботу і порядне життя", - каже він.
Шляхами біженців: до Німеччини через Балкани
Ахмад із Іраку
"Наша країна має велику проблему з "Ісламською державою". Терористи убивають тих, кого зловлять", - спокійно пояснює 17-річний юнак. Він дістався до Сербії з Болгарії і розповідає, що болгарські поліцейські побили і пограбували його. У Белграді Ахмад ночує просто неба і чекає автобуса, щоб вирушити на північ. "Ми хотіли б до Німеччини. Там можна жити в безпеці", - переконаний він.
Шляхами біженців: до Німеччини через Балкани
Мохаммад із Афганістану
Батько двох дітей відпочиває в імпровізованому центрі допомоги в Белграді. Як і всі інші, він заплатив контрабандистам за переїзд із Туреччини до Греції. "Але наш човен перекинувся. Уся моя родина майже годину перебувала в воді, поки прибула турецька берегова охорона". Мохаммад радий, що всі його родичі залишилися здоровими.
Шляхами біженців: до Німеччини через Балкани
Мілад із Сирії
"Кожен у Сирії знає, що Ассад убиває безневинних людей", - каже 27-річний ІТ-фахівець із Дамаска. На старому цегляному заводі на околицях сербського міста Суботиця Мілад чекає "на пакистанця". Той має підкупити сербських та угорських прикордонників і допомогти Міладу та його батькам дістатися до Німеччини. Це обійдеться їм у 4500 євро. "Я хочу до Франкфурта. Там у мене є родичі", - каже чоловік.
Шляхами біженців: до Німеччини через Балкани
Фалат із Афганістану
Простою англійською 25-річний чоловік описує афганську реальність: "Погана ситуація, кожен день війна". Він теж чекає на цегляному заводі прибуття контрабандистів. Усього "Мандрівка" до ЄС обійдеться йому в близько 5 тисяч євро. "Ми в будь-якому разі поїдемо до Німеччини. Це хороша країна, яка приймає біженців", - вважає він.