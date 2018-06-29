Німеччина домовилась з Грецією та Іспанією про повернення біженців

В уряді Німеччини заявляють, що домовилися з урядами Іспанії та Греції про укладення угод щодо повернення до цих країн біженців. Йдеться про тих шукачів притулку, яку раніше були зареєстровані в Іспанії або Греції, проте згодом вирушили на територію ФРН з метою отримання притулку в цій країні.

Як заявила в п'ятницю, 29 червня, глава німецького уряду Анґела Меркель (Angela Merkel), Мадрид та Афіни готові прийняти назад цих біженців. Деталі двосторонніх угод мають бути вироблені сторонами протягом наступних чотирьох тижнів, після чого набудуть чинності, додали в уряді ФРН, інформує агенція AFP.

Водночас Меркель повідомила, що поки що не вдалось досягти подібних домовленостей з урядом Італії, який нині проводить жорстку міграційну політику.

Нагадаємо, усю ніч на п'ятницю лідери ЄС, які зібрались на саміті у Брюсселі, обговорювали питання зміни міграційної політики. Ці складні та тривалі переговори завершились погодженням європейськими лідерами спільної заяви, зокрема і щодо міграції. Рішення саміту передбачає, зокрема, зміцнення зовнішніх кордонів Євросоюзу. Також у заяві наголошується, що вторинна міграція створює загрозу для системи притулку в ЄС, і тому уряди повинні вжити всіх заходів, аби їй запобігти. Крім того, вирішили створити так звані "регіональні платформи висадки на берег", куди хочуть доставляти мігрантів, врятованих у Середземному морі. На додачу в країнах ЄС планують організувати центри прийому, в яких планують швидко відділяти економічних мігрантів від біженців.