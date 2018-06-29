 Німеччина домовилась з Грецією та Іспанією про повернення біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2018

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Новини

Німеччина домовилась з Грецією та Іспанією про повернення біженців

Біженці, які раніше були зареєстровані у Греції або Іспанії та згодом приїхали на територію ФРН, будуть повернуті назад. Відповідна угода з італійським урядом поки що не досягнута.

Анґела Меркель

Анґелі Меркель вдалось досягти згоди з колегами з Іспанії та Греції щодо повернення біженців

В уряді Німеччини заявляють, що домовилися з урядами Іспанії та Греції про укладення угод щодо повернення до цих країн біженців. Йдеться про тих шукачів притулку, яку раніше були зареєстровані в Іспанії або Греції, проте згодом вирушили на територію ФРН з метою отримання притулку в цій країні.

DW.COM

Від рішень щодо міграції на саміті в Брюсселі залежить майбутнє уряду Німеччини та єдність ЄС. Лідерам вдалося досягнути компромісу, хоча ніч переговорів без драми не минула. (29.06.2018)

Провідні політики Євросоюзу позитивно дивляться на перспективи вирішення проблеми з біженцями. Утім, у рішення саміту Євросоюзу є й критики. (29.06.2018)

Після цілої ночі переговорів лідери Євросоюзу погодили спільну заяву щодо вирішення міграційної кризи. Канцлерка ФРН Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон привітали знаходження європейського рішення. (29.06.2018)

Як заявила в п'ятницю, 29 червня, глава німецького уряду Анґела Меркель (Angela Merkel), Мадрид та Афіни готові прийняти назад цих біженців. Деталі двосторонніх угод мають бути вироблені сторонами протягом наступних чотирьох тижнів, після чого набудуть чинності, додали в уряді ФРН, інформує агенція AFP.

Водночас Меркель повідомила, що поки що не вдалось досягти подібних домовленостей з урядом Італії, який нині проводить жорстку міграційну політику.

Нагадаємо, усю ніч на п'ятницю лідери ЄС, які зібрались на саміті у Брюсселі, обговорювали питання зміни міграційної політики. Ці складні та тривалі переговори завершились погодженням європейськими лідерами спільної заяви, зокрема і щодо міграції. Рішення саміту передбачає, зокрема, зміцнення зовнішніх кордонів Євросоюзу. Також у заяві наголошується, що вторинна міграція створює загрозу для системи притулку в ЄС, і тому уряди повинні вжити всіх заходів, аби їй запобігти. Крім того, вирішили створити так звані "регіональні платформи висадки на берег", куди хочуть доставляти мігрантів, врятованих у Середземному морі. На додачу в країнах ЄС планують організувати центри прийому, в яких планують швидко відділяти економічних мігрантів від біженців.

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Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)

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Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)  

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