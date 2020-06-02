 Німеччина виступає проти приєднання Росії до Великої сімки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2020

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Новини

Німеччина виступає проти приєднання Росії до Великої сімки

Росія була виключена зі складу G7 через анексію Криму. Ситуація досі не змінилась, тому підстав для її повернення до клубу немає, наголошують у Німеччині.

Прапори країн-учасниць G7 та ЄС

Прапори країн-учасниць G7 та ЄС

Підстав для приєднання Росії до країн-членів Великої сімки (G7) досі немає, наголосив німецький уряд. РФ було виключено з клубу через анексію Криму і підстави цього рішення досі залишаються незмінними, заявив у середу, 3 червня, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

"Російське керівництво має покласти край цій ситуації", - наголосив він під час пресконференції в Берліні, цитує агенція Reuters.

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Нагадаємо, що ідею повернути Росію до G7 висунув президент США Дональд Трамп. Він вже обговорив це з російським колегою Володимиром Путіним. Втім, проти цього вже виступили прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та Європейський Союз.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США.

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