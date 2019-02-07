 Німець-кандидат на посаду голови Єврокомісії проти ″Північного потоку-2″. А Берлін? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.04.2019

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Європа

Німець-кандидат на посаду голови Єврокомісії проти "Північного потоку-2". А Берлін?

Консерватор Манфред Вебер, який претендує на посаду голови Єврокомісії, висловився проти нового газопроводу і тим самим проти лінії німецької канцлерки. DW - про позицію уряду ФРН щодо "Північного потоку-2".

Кандидат на посаду голови Єврокомісії від ЄНП Манфред Вебер

Кандидат на посаду голови Єврокомісії від ЄНП Манфред Вебер

Намір німецького кандидата від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на посаду президента Єврокомісії (ЄК) Манфреда Вебера (Manfred Weber) в разі свого обрання зупинити реалізацію проекту газопроводу "Північний потік-2" поставило уряд Німеччини в двозначне становище.

Справа в тому, що Вебер - представник Християнсько-соціального союзу (ХСС), тобто однієї з двох консервативних партій урядової коаліції Анґели Меркель (Angela Merkel) і головний кандидат німецьких консерваторів на майбутніх виборах в Європарламент наприкінці травня. Але, на відміну від нього, канцлерка ставиться до проекту "Північний потік-2" позитивно, нехай і з застереженнями.

Тим часом Вебер виступив із заявою, в якій наполягає, аби питання будівництва нового газопроводу вирішувалося не на рівні окремих країн, у цьому випадку - Німеччини, а на рівні всього ЄС.Як він зауважив у п'ятницю, 26 квітня, в ефірі німецького телебачення, такі проекти як "Північний потік-2" мають бути погоджені з сусідами ФРН, зокрема Данією, Польщею, а також балтійськими країнами та Україною.

"Український вимір" майбутнього газопроводу

На щотижневій урядовій прес-конференції в Берліні цього тижня заступниця речника канцлерки Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) спочатку взагалі не хотіла відповідати на запитання про плани Вебера, посилаючись на те, що в її завдання не входить коментування висловлювань кандидата консерваторів на пост голови ЄК.

Офіційна позиція Берліна: Північний потік-2 - передусім комерційний проект

Офіційна позиція Берліна: "Північний потік-2" - передусім комерційний проект

Але журналісти не заспокоїлися, питали, чи не змінилося і ставлення канцлерки до "Північного потоку-2". Ні, не змінилося, відповіла Деммер, глава уряду Німеччини, як і раніше, вважає спорудження другої черги газопроводу дном Балтійського моря з Росії до Німеччини таким, що відповідає інтересам ЄС і, перш за все, комерційним проектом, який хоч і має політичний вимір.

Політичний вимір - це газовий транзит через Україну, який може виявитися непотрібним після запуску "Північного потоку-2". З огляду на те, що Київ може в цьому разі позбутися і транзитних зборів, і важеля стримування Росії, Берлін наполягає на збереженні українського маршруту доставки газу з Росії до країн ЄС, причому в значних обсягах.

Тому, відповіла Деммер на запитання кореспондента DW, німецький уряд і "підтримує зусилля Єврокомісії, яка намагається знайти рішення проблеми українського транзиту на тристоронніх переговорах з Росією і Україною". Але в чому саме полягає така підтримка, так і лишається незрозумілим.

Чи відповідає "Північний потік-2" інтересам ЄС?

Відповісти на запитання, чому - на відміну від Манфреда Вебера - німецький уряд вважає "Північний потік-2" таким, що відповідає інтересам ЄС, Ульріке Деммер також відразу не змогла. Їй на допомогу прийшла прес-секретарка міністерства економіки і енергетики Анніка Айнгорн (Annika Einhorn).

Для диверсифікації джерел поставок газу Німеччина побудує термінали з прийому зрідженого газу на кшталт цього в Роттердамі

Для диверсифікації джерел поставок газу Німеччина побудує термінали з прийому зрідженого газу на кшталт цього в Роттердамі

"Ми зацікавлені в тому, щоб потреби Німеччини та Євросоюзу в газі були задоволені й надалі, а потреби ці будуть зростати, - заявила вона. - У тому числі, тому що Німеччина вирішила відмовитися від атомної та вугільної енергетики".

При цьому сказати, що світ для Берліна зав'язаний на російському трубопровідному газі, не можна. Потреби Німеччини в газі, які постійно зростають, мають намір задовольняти різними шляхами, в тому числі, нагадала Айнгорн, за рахунок імпорту зрідженого природного газу, для прийняття танкерів з яким будуть побудовані спеціальні термінали.

Захисники природи не заперечують

Немає заперечень до проекту "Північний потік-2" і у німецького міністерства з охорони навколишнього середовища, яке зазвичай вкрай стримано ставиться до великих і екологічно ризикованих інфраструктурних проектів.

Цього ж разу, як заявив прес-секретар цього відомства Ґабріель Гауфе (Gabriel Haufe), "німецькі служби, що відповідають за дотримання екологічних норм, були приємно здивовані тим фактом, що фірми-учасниці реалізації проекту надали дуже велику і детальну документацію, продемонструвавши таким чином високий рівень інформаційної прозорості".

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