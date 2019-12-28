Німецькі історики прокоментували заяви експрезидента України Леоніда Кравчука

Російські ЗМІ на всі лади коментують висловлювання першого президента України Леоніда Кравчука про те, що Сталін і Гітлер нібито зустрічалися до початку Другої світової війни і особисто домовлялися про те, як надалі розвиватимуться події. В інтерв'ю DW Кравчук пояснив, що "читав про це в пресі". Ми вирішили звернутися за коментарями до німецьких істориків. Чи відомо їм що-небудь про таємну зустріч лідерів СРСР і "третього рейху"? Нижче наводимо їхні відповіді.

Йорґ Ґанценмюллер (Jörg Ganzenmüller) - доктор історичних наук, голова правління Фонду "Еттерсберг", професор Єнського університету: "Немає жодних документальних підтверджень того, що Гітлер зі Сталіним коли-небудь зустрічалися. Будь-де. Вони ніколи не зустрічалися. І взагалі Гітлер завжди старанно уникав цієї зустрічі. Тому що Радянський Союз і Сталін для націонал-соціалістів були головними ворогами. Для німців Радянський Союз був військовим супротивником, а більшовизм - головною ціллю ідеологічного протистояння. Радянський Союз вони розглядали як територію, котру треба було завоювати. І якби десь з'явилися фотографії, на яких Гітлер і Сталін були б відображені разом, прихильниками Гітлера це було б сприйнято дуже негативно. Тож і пакт, який ще називають "пактом Гітлера-Сталіна", підписували в серпні 1939 року Ріббентроп і Молотов, а не Сталін та Гітлер".

Катерина Махотіна (Ekaterina Makhotina) - докторка історичних наук, викладачка і наукова співробітниця Боннського університету: "Теза про те, що Гітлер і Сталін особисто зустрічалися в 1939 році у Львові, історично не вірна і не підтверджується жодними джерелами. У 1990-х справді курсували чутки про це, що знайшло відображення в статті "Комсомольської правди", де цитувався лист шефа ФБР Гувера, написаний 1940 року. Годі уявити, щоб історикам нічого не стало б відомо про джерела і відомості такого роду. Широко відомо, що 17 вересня 1939 року Червона армія перейшла кордон з Польщею, щоб відстояти свої територіальні інтереси, й 28 вересня 1939 року територіальний поділ країни було завершено підписанням договору про дружбу і кордон між Німеччиною і СРСР".

Як каже Катерина Махотіна, істориків в наші дні обурює вільна інтерпретація історичних подій на догоду сьогочасним політичним завданням: "Сьогоднішня дискусія в суспільстві про Другу світову війну сповнена міфів і часто випливає із висловлювань політиків, які перекручують історію. Політикам байдуже до історичних фактів, їм важливі емоції і чіткий поділ на "жертв" і "злочинців". Сьогодні політики прагнуть не до зближення народів, а до їхнього поділу. Звинувачення одних і виправдання інших створює основу для розвитку конфліктів".