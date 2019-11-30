 Німецькі соціал-демократи на з′їзді обрали нове керівництво партії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2019

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Новини

Німецькі соціал-демократи на з'їзді обрали нове керівництво партії

Співголовами СДПН на з'їзді партії обрали Норберта Вальтера-Борйанса та Саскію Ескен. Раніше цей тандем переміг під час голосування серед членів СДПН.

Співголови СДПН Норберт Вальтер-Борйанс та Саскія Ескен

Нові співголови СДПН Норберт Вальтер-Борйанс (ліворуч) та Саскія Ескен

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка є партнером консервативного блоку ХДС/ХСС в урядовій "великій коаліції", отримала нове керівництво. Делегати з'їзду політсили у п'ятницю, 6 грудня,  обрали співголовами партії Норберта Вальтера-Борйанса (Norbert Walter-Borjans) та Саскію Ескен (Saskia Esken).

Цей тандем політиків переміг у другому турі голосування, яке проводили серед членів СДПН. Його результати оголосили на минулих вихідних.

За Норберта Вальтера-Борйанса проголосувало 89,2 відсотка делегатів з'їзду. Саскія Ескен набрала 75,9 відсотка підтримки серед учасників партійного заходу, передає агенція новин AFP. Таким чином, уперше в історії німецьких соціал-демократів на чолі їхньої політсили опинився тандем з чоловіка й жінки.

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У промові до делегатів з'їзду колишній міністр фінансів землі Північний Рейн-Вестфалія Вальтер-Борйанс вказав на важливість перегляду нинішніх підходів у бюджетній політиці федерального уряду, зокрема, він розкритикував політику пріоритетності бездефіцитного бюджету. На його думку, значно важливішим завданням є покращення екології, створення привабливих робочих місць та модернізація інфраструктури, що потребує інвестицій.

Тим часом депутатка Бундестагу Ескен підтвердила своє скептичне ставлення до "великої коаліції" з консервативним блоком. "Я була й залишаюся скептичною щодо майбутнього цієї коаліції, у цьому питанні своєї думки я не змінила", - наголосила співголова СДПН, цитує AFP.

Нагадаємо, 30 листопада керівництво СДПН оголосило результати другого туру голосування членів політсили з обрання нових лідерів партії. За Вальтера-Борйанса та Ескен віддали свої голоси 53,06 відсотка членів СДПН, котрі взяли участь у голосуванні, повідомили в партії.

Їхні суперники - чинний віцеканцлер, міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz) та політикиня з Бранденбургу Клара Ґайвітц (Klara Geywitz) - набрали 45,33 відсотка голосів. Участь у голосуванні взяли 54 відсотки членів партії.

Нині СДПН переживає кризу: партія демонструє найгірші результати на виборах упродовж усієї повоєнної історії. З 2017 року кілька разів змінювалося партійне керівництво.

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